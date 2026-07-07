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हजारीबाग पुलिस का अपराध पर शिकंजाः राहुल दुबे गैंग का दो सदस्य गिरफ्तार, ब्राउन शुगर के साथ शिकंजे में तस्कर

हजारीबागः जिला पुलिस के लिए मंगलवार का दिन बेहद सफलता वाला रहा. हजारीबाग पुलिस ने गिद्दी थाना क्षेत्र से राहुल दुबे गैंग के दो सदस्य को हथियार के साथ गिरफ्तार किया. वहीं कटकमसांडी थाना क्षेत्रसे ब्राउन शुगर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 25 ग्राम नशीला पदार्थ के साथ तीन तस्कर को गिरफ्तार किया है.

हजारीबाग के गिद्दी थाना क्षेत्र में हजारीबाग पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से एक चार पहिया वाहन, एक देशी लोडेड पिस्टल, दो जिंदा गोलियां, दो मैगजीन और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि सफेद रंग की गाड़ी से कुछ अपराधी हथियार लेकर गिद्दी से मांडू होते हुए हजारीबाग की ओर आने वाले हैं. सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित कर गिद्दी-मांडू मार्ग स्थित कनकी मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया. इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया. पुलिस को देखकर वाहन चालक कुछ दूरी पर गाड़ी छोड़कर भागने लगा, लेकिन पीछा कर दो अपराधियों को पकड़ लिया गया.

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मोहित सिंह उर्फ कुणाल और भोला उर्फ ओम प्रकाश पाल के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने राहुल दुबे गैंग का सक्रिय सदस्य होने की बात स्वीकार की. जो गिरोह लूट, रंगदारी, फिरौती वसूली और क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम देता है. उनकी तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल, दो जिंदा गोलियां, दो मैगजीन, दो मोबाइल फोन तथा स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया.

ब्राउन शुगर के साथ शिकंजे में तस्कर