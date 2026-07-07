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हजारीबाग पुलिस का अपराध पर शिकंजाः राहुल दुबे गैंग का दो सदस्य गिरफ्तार, ब्राउन शुगर के साथ शिकंजे में तस्कर

हजारीबाग में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के दो सदस्य को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है.

Police arrested two members of Rahul Dubey gang with weapons in Hazaribag
हजारीबाग पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 9:30 PM IST

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हजारीबागः जिला पुलिस के लिए मंगलवार का दिन बेहद सफलता वाला रहा. हजारीबाग पुलिस ने गिद्दी थाना क्षेत्र से राहुल दुबे गैंग के दो सदस्य को हथियार के साथ गिरफ्तार किया. वहीं कटकमसांडी थाना क्षेत्रसे ब्राउन शुगर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 25 ग्राम नशीला पदार्थ के साथ तीन तस्कर को गिरफ्तार किया है.

हजारीबाग के गिद्दी थाना क्षेत्र में हजारीबाग पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से एक चार पहिया वाहन, एक देशी लोडेड पिस्टल, दो जिंदा गोलियां, दो मैगजीन और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि सफेद रंग की गाड़ी से कुछ अपराधी हथियार लेकर गिद्दी से मांडू होते हुए हजारीबाग की ओर आने वाले हैं. सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित कर गिद्दी-मांडू मार्ग स्थित कनकी मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया. इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया. पुलिस को देखकर वाहन चालक कुछ दूरी पर गाड़ी छोड़कर भागने लगा, लेकिन पीछा कर दो अपराधियों को पकड़ लिया गया.

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मोहित सिंह उर्फ कुणाल और भोला उर्फ ओम प्रकाश पाल के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने राहुल दुबे गैंग का सक्रिय सदस्य होने की बात स्वीकार की. जो गिरोह लूट, रंगदारी, फिरौती वसूली और क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम देता है. उनकी तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल, दो जिंदा गोलियां, दो मैगजीन, दो मोबाइल फोन तथा स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया.

ब्राउन शुगर के साथ शिकंजे में तस्कर

वहीं कटकमसांडी थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 25 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

Police arrested two members of Rahul Dubey gang with weapons in Hazaribag
ब्राउन शुगर के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कटकमसांडी थाना क्षेत्र के डांढ़ गांव में दो व्यक्ति ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने वाले हैं. सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक सपन महथा, कटकमसांडी थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश, पेलावल ओपी प्रभारी बिट्टू रजक तथा सशस्त्र बल की संयुक्त छापेमारी टीम गठित की गई.

इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मो. रिजवान और मो. रफीक को गिरफ्तार किया. तलाशी लेने पर दोनों के पास से लगभग 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने यह मादक पदार्थ डांढ़ गांव निवासी छोटन साव से खरीदा था. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छोटन साव को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से करीब 13 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. रिजवान (सुभाष मार्ग), मो. रफीक (सरदार रोड) और छोटन साव (ग्राम डांढ़, थाना कटकमसांडी) के रूप में हुई है.

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