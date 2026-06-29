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छबड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुटी हुई है.

Interstate bike lifting gang
पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी और जब्त बाइक (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 8:48 PM IST

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बारां: जिले की छबड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित उसके एक साथी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. आरोपी राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें अलग-अलग स्थानों पर बेचने का काम करते थे.

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. गिरोह लंबे समय से सक्रिय होकर विभिन्न जिलों एवं राज्यों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. चोरी की गई मोटरसाइकिलों को कम कीमत पर बेचकर गिरोह अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता था. पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह में और कितने सदस्य शामिल हैं तथा चोरी की अन्य मोटरसाइकिलें कहां-कहां खपाई गई हैं.

पढ़ें: 2 वाहन चोर गिरफ्तार, 30 दुपहिया वाहन बरामद, इस वजह से ज्यादा चुराते थे रॉयल एनफील्ड बुलेट

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गत 22 जून को छबड़ा के इमरान पुत्र अकरम ने छबड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुंभराज रोड छबड़ा से सुबह उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल जांगिड़ के नेतृत्व में वृत्ताधिकारी ताराचन्द आरपीएस के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार खटाना के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी सहायता से अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोरी का मुख्य सरगना मध्यप्रदेश के गुना निवासी विष्णु पुत्र प्रेमसिंह गुर्जर और आरोपी धीरप पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर को नाकेबंदी कर कुंभराज रोड छबड़ा से गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल के साथ ही सात अन्य बाइक भी जब्त की गई.

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TWO ACCUSED ARRESTED IN CHHABARA
ACTION OF CHHABRA POLICE
SEVEN STOLEN BIKES RECOVERED
INTERSTATE BIKE LIFTING GANG

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