चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता, प्रतिबंधित माओवादी संगठन के दो सदस्य गिरफ्तार

चाईबासा पुलिस ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

POLICE ARRESTED TWO MAOIST MEMBERS
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 24, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले की मनोहरपुर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए संगठन से जुड़े दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से संगठन के प्रतिबंधित पर्चा और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.


​गश्त के दौरान मिली थी गुप्त सूचना

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 23 दिसंबर 2025 को हुई. मनोहरपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक मयंक प्रसाद सशस्त्र बल के साथ रामधानी चौक के पास गश्त पर थे. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि नंदपुर गांव में सुरीन टोला के पास दो संदिग्ध व्यक्ति किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की नीयत से भ्रमणशील हैं.

​खेतों की ओर भागने की कोशिश, पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा

​सूचना मिलते ही पुलिस टीम नंदपुर गांव के सुरीन टोला पहुंची. पुलिस की गाड़ी देखते ही दोनों संदिग्ध व्यक्ति खेतों की ओर भागने लगे. हालांकि पुलिस बल ने घेराबंदी करते हुए दोनों को पकड़ लिया. ​गिरफ्तार आरोपियों में मनोहरपुर के डिंबुली टोला निवासी 29 वर्षीय दुर्जन जाते उर्फ दुर्गा जाते और गोईलकेरा के राईबेड़ा निवासी 22 वर्षीय विमल नाग शामिल है.

​तलाशी में बरामद हुए प्रतिबंधित पर्चे

​स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब दोनों की तलाशी ली गई तो दोनों के पास से कई सामान बरामद हुए. आरोपी ​दुर्जन जाते के पास से लाल रंग से लिखा हुआ प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) का एक पर्चा भी बरामद हुआ. वहीं आरोपी विमल नाग के पास से एक कीपैड मोबाइल जब्त किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.


​छापेमारी दल में ये थे शामिल

​इस सफल अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) मनोहरपुर के निर्देशन में किया गया. टीम में मुख्य रूप से मनोहरपुर थाना प्रभारी अम्मीएल एक्का, पुअनि मयंक प्रसाद, सअनि रंजीत मुर्मू और आरक्षी शामिल थे.

