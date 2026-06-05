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रंगदारी वसूलने आए दो गिरफ्तार, पीएलएफआई के नाम पर मांगी गयी थी 50 लाख की लेवी

रांची में पुलिस ने रंगदारी वसूलने आए दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

Police arrested two individuals who had come to extortion money in Ranchi
रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 5, 2026 at 11:03 PM IST

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रांचीः जिला पुलिस ने जाल बिछाकर दो पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार उग्रवादियों ने एक कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी.

क्या है पूरा मामला

रांची में नगड़ी थाना क्षेत्र के साहेर गांव के रहने वाले बजरंग महतो से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के द्वारा रंगदारी के रूप मे 50 लाख रुपये लेवी का मांग की गई थी. रंगदारी वर्चुअल कॉल और मैसेज के द्वारा मांगी गई थी. इस संबंध में नगड़ी थाना कांड सं0-84/26 धारा-387 बी०एन०एस० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट के अन्तर्गत वाट्सप नम्बर 573216372859 के धारक के विरुद्ध रंगदारी मांगने एवं धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

रांची के हेडक्वार्टर टू एएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. जिसके बाद गठित छापामारी दल के द्वारा तकनीकी शाखा की मदद से एवं अन्य सूचना संकलन से जानकारी प्राप्त की गयी. जिससे पता चला कि लेवी का पैसा उठाने के लिए रांची के तुपुदाना क्षेत्र के सफायर स्कूल बारहमाईल चौक के पास कुछ अपराधकर्मी आने वाले हैं.

पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को पकड़ा

हेडक्वार्टर टू एएसपी अजय आर्यन ने बताया कि छापामारी दल सटीक सूचना पर सफायर स्कूल बारहमाईल चौक के पास छुपकर अपराधकर्मी के आने का इंतजार करने लगे. कुछ ही समय बाद एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आये. उस बाइक को छापामारी दल के द्वारा चारों तरफ से घेर कर मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति को पकड़ लिया गया.

पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों व्यक्ति से बारी-बारी से नाम पता पूछा गया. जिसपर अरुण लोहरा और सूरज लोहरा बताया गया. पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा लेवी का पैसा लेने के लिए आने की बात स्वीकार किया गया. पकड़ाये दोनों व्यक्ति का तलाशी लेने पर अरूण लोहरा की पैंट के पॉकेट से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का राजेश यादव लिखा हुआ दो पर्चा मिला. तलाशी के बाद अप्राथमिकी अभियुक्त अरुण लोहरा एवं सूरज लोहरा को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का पर्चा जब्त किया गया है.

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