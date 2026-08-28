ETV Bharat / state

मंगलौर कपिल मर्डर केस, दोस्त ने नहीं चुकाई 15 हजार की उधारी तो कर दी हत्या, दो लोग अरेस्ट

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने मर्डर केस का खुलासा किया. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

ETV Bharat
मंगलौर कपिल मर्डर केस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों रजवाहे में एक अज्ञात शव मिला था, जिसका आज 28 अगस्त को पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने इस मामले में मृतक के दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि महज 15 हजार रुपए की उधारी न चुकाने पर आरोपियों ने अपने दोस्त की पानी में डुबाकर हत्या कर दी थी. पुलिस अब दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी कर रही है.

हरिद्वार एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने मंगलौर कोतवाली में पूरे मामला का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि बीती 23 अगस्त को कोतवाली मंगलौर पुलिस को सूचना मिली कि टिकोला गांव के रजवाहे में किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है शव की सूचना मिलने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मंगलौर मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर घटना के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए.

मंगलौर कपिल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा. (ETV Bharat)

मरने वाले की शिनाख्त कपिल के रूप में हुई थी: मृतक की शिनाख्त कपिल पुत्र मेघपाल निवासी ग्राम टिकोला कोतवाली मंगलौर के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद मृतक के भाई अमित कुमार द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर रितिक और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की.

पुलिस जांच में दो लोगों का नाम सामने आया: इसी के साथ पुलिस ने उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह ने घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम को निर्देशित किया. इसी आदेश के अनुपालन में कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास से सुराग जुटाकर मैनुअल तरीके से इनपुट प्राप्त किए गए. साथ ही स्थानीय मुखबिरों से जानकारी की गई तो मुकदमे में नामित रितिक पंवार पुत्र धीर सिह निवासी ग्राम जटौली तैय्यबपुर बडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश और दीपक पंवार पुत्र सुरेश निवासी की संलिप्त प्रथम दृष्टिया सही प्रतीत होनी पाई गई. वहीं, गठित पुलिस टीम द्वारा मुकदमे से संबंधित निम्नलिखित दो नामित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल एक मोटर साइकिल भी बरामद की गई.

Haridwar
दोस्तों ने ही किया था कपिल का मर्डर (ETV Bharat)

हत्या की मुख्य वजह: दरअसल, कपिल और आरोपी रितिक व दीपक की आपस में दोस्ती थी. तीनों के बीच आपस में पैसों का लेन-देन भी चलता था. कपिल ने रितिक व दीपक से 15 हजार रुपए उधार लिए थे. साथ ही सात सौ रुपये के कपड़े भी खरीदे थे. वारदात के दिन योजना के तहत आरोपियों ने कपिल को बुलाकर टिकोला पुलिया पर शराब पिलाई. शराब पीने के दौरान कपिल द्वारा अपना फोन निकाल रिकित व दीपक की विडियो बनाने की बात कही गई, जिससे नाराज होकर दोनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को पानी के रजवाहे मे डालकर मोटर साइकिल पर मौके से फरार हो गए.

पढ़ें--

TAGGED:

KAPIL MURDER CASE MANGLAUR
MANGLAUR MURDER CASE
मंगलौर मर्डर केस का खुलासा
हरिद्वार में हत्या का मामला
TWO FRIENDS ARRESTED MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.