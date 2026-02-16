एनएच 27 की घटना: नाकाबंदी तोड़ भागते तस्करों की गाड़ी पर पुलिस ने किए फायर, दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने बड़ी मुश्किल से डंडे और पत्थरों की मदद से मादक पदार्थ तस्करों को रोका. गाड़ी में भरा था डोडा चूरा.
Published : February 16, 2026 at 1:43 PM IST
कोटा: नेशनल हाईवे 27 पर पुलिस का नशे के तस्करों से सोमवार को आमना-सामना हुआ तो अफरातफरी मच गई. तस्कर बारां की तरफ से आ रहे थे. पुलिस ने उन्हें नाकेबंदी कर रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्करों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए. पुलिस ने तस्करों के वाहन के टायर फायर कर फोड़ दिए. इसके बावजूद तस्कर कार लेकर आगे टोल नाके पर पहुंच गए, जहां पुलिस जाप्ता मौजूद था. बड़ी मुश्किल से इन्हें पुलिस ने पकड़ा. काफी देर तक पुलिस इनके पीछे लगी रही.
कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर का कहना है कि सोमवार सुबह नाकाबंदी की जा रही थी. तभी बारां की तरफ से कार में दो युवक आए. शक होने पर रुकवाने की कोशिश की, लेकिन भाग गए. इनको भौंरा के नजदीक बैरिकेड्स लगाकर रोका, लेकिन नाकेबंदी तोड़ते हुए आगे निकल गए. सीमलिया टोल नाके पर पुलिस ने पीछा किया. आरोपियों की कार के टायर को फोड़ दिया. टोल पर पहले से बैकअप टीम थी. सभी ने तत्काल रोकने की कोशिश की. बड़ी मुश्किल से इन्हें रोका. इन युवकों ने गाड़ी को घुमाकर फरार करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इस प्रयास को असफल कर दिया. बड़ी मुश्किल से इन्हें डंडे और पत्थरों की मदद से रोका गया.
गाड़ी में 150 किलो डोडा चूरा : सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह ने बताया, गाड़ी में 150 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ है. यह बारां जिले की तरफ से आ रहे थे. अभी इनसे पूछताछ की जाएगी कि यह कहां से डोडा चूरा लेकर आए थे और कहां लेकर जा रहे थे. यह दोनों तस्कर पंजाब के बताए जा रहे हैं. इनके नाम, पते और अन्य जानकारी जुटाई जा रही है.
वाहन चालक ने बनाया वीडियो: इसी दौरान टोल से गुजर रहे एक वाहन चालक ने इसका वीडियो बना लिया. इसमें साफ नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी बड़ी मशक्कत करते हुए गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. वह डंडे और पत्थर से तस्कर की गाड़ी को रोक रहे हैं, जबकि तस्कर टायर फटने के बावजूद गाड़ी को आगे बढ़कर भगाने के प्रयास कर रहा है. टोल नाके पर गहमागहमी हो गई, आगे तस्कर और पीछे पुलिस आ रही थी.
