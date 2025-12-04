ETV Bharat / state

मुरहू पुलिस की तत्परता से अपह्वत सामुएल सोय की बची जान, दो अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ कर दबोचा

खूंटी में अपहरण के मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

Police arrested two criminals in kidnapping case in Khunti
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 10:45 PM IST

3 Min Read
खूंटीः जिला की मूरहू पुलिस की तत्परता से एक अपह्रत शख्स की जान बच गई. पुलिस ने फिरौती के लिए अपहृत सामुएल सोय को जुरदाग जंगल के समीप एक घर से बरामद कर लिया है. साथ ही लापुंग थाना क्षेत्र के गाराई निवासी अजय होरो और कर्रा थाना क्षेत्र के जुरदाग के मंगल तिडू नामक अपहरणकर्ता को जंगल से खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया है.

मुरहू के थाना प्रभारी गॉडविन केरकेट्टा ने बताया कि अपहरण की मौखिक सूचना मिलते ही पुलिस ने टेक्निकल टीम के सपोर्ट से अपहरणकर्ताओं के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू कर दिया और समय रहते अपह्रत को बचा लिया गया.

इस संबंध में अपहृत सामुएल सोय की पत्नी मंजू गुड़िया ने पति के लापता होने की सूचना मुरहू थाना में दी थी. सूचना के बाद मुरहू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सकुशल बरामद कर लिया. सामुएल सोय 29 नवंबर को खूंटी जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. जांच के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से पता चला कि कुछ अज्ञात अपराधी सामुएल सोय का अपहरण कर 7 लाख रुपये फिरौती की मांग कर रहे हैं. रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 3 दिसंबर को जुरदाग जंगल में सशस्त्र बलों की सहायता से दो संदिग्धों को दौड़ाकर पकड़ लिया गया. उनके पास से दो मोबाइल फोन, एक धारदार चाकू और सामुएल सोय की मोटरसाइकिल बरामद की गई. आरोपियों की निशानदेही पर समुवेल सोय को एक घर से सकुशल मुक्त कराया गया. इस संबंध में मुरहू थाना कांड संख्या–68/25 मामला दर्ज किया गया है.

जांच के दौरान पता चला कि सामुएल सोय दवा सप्लाई का काम करता है. मंगल तिड़ू पर उधारी चुकाने का दबाव था. लिहाजा उसने अपने पहचान वाले सामुएल को टारगेट कर दवा लेने के लिए बुलाया और जंगल में ले जाकर पिटाई के बाद बांध दिया. उसका ठिकाना बदला जाता था. इसी दौरान उसकी पत्नी से फिरौती की मांग की गई लेकिन पुलिस ने समय रहते पूरे कांड का उद्वेदन कर दिया.

इस छापेमारी दल में डीएसपी वरूण रजक, इंस्पेक्टर किशुन दास, मुरहू थाना प्रभारी नायल गोडविन केरकेटटा, पुअनि कंचन कुमार कुशवाहा समेत सशस्त्र बल शामिल रहे.

