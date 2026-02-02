ETV Bharat / state

लातेहार में आतंक मचाने जा रहे दो अपराधी को पुलिस ने दबोचा, राहुल सिंह गिरोह के हैं सक्रिय सदस्य

लातेहार: पुलिस ने गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. दोनों तुबेद कोलयरी में आतंक मचाने जा रहे थे. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के दीपक उरांव और अनिल उरांव के रूप में हुई है. दोनों अपराधी राहुल सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं. पुलिस ने उनके पास से तीन पिस्टल 10 गोलियां समेत कई अन्य सामान बरामद किए हैं.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल सिंह गिरोह के कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है. जिसको लेकर सभी सदर थाना क्षेत्र के कैमा गांव के निकट जमा हो रहे हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर विक्रांत उपाध्याय, राजा दिलावर और राहुल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते डीएसपी (ईटीवी भारत)

पुलिस टीम ने चिन्हित स्थान पर छापेमारी अभियान चलाया. हालांकि पुलिस को देखकर दोनों अपराधी ने भागने का प्रयास किया जिसका पीछा करते हुए पुलिस ने दोनों को धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से बंदूक और गोलियां बरामद हुई. पुलिस द्वारा पूछताछ में दोनों ने बताया कि कोलियरी के पास आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहा था.



एक माह पूर्व भी कोलियरी में की थी फायरिंग