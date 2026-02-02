ETV Bharat / state

लातेहार में आतंक मचाने जा रहे दो अपराधी को पुलिस ने दबोचा, राहुल सिंह गिरोह के हैं सक्रिय सदस्य

लातेहार के कोलियरी में आतंक मचाने जा रहे राहुल सिंह गिरोह के दो अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

ईटीवी भारत
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (TWO ACCUSED ARRESTED IN LATEHAR)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 2, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: पुलिस ने गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. दोनों तुबेद कोलयरी में आतंक मचाने जा रहे थे. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के दीपक उरांव और अनिल उरांव के रूप में हुई है. दोनों अपराधी राहुल सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं. पुलिस ने उनके पास से तीन पिस्टल 10 गोलियां समेत कई अन्य सामान बरामद किए हैं.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल सिंह गिरोह के कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है. जिसको लेकर सभी सदर थाना क्षेत्र के कैमा गांव के निकट जमा हो रहे हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर विक्रांत उपाध्याय, राजा दिलावर और राहुल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते डीएसपी (ईटीवी भारत)

पुलिस टीम ने चिन्हित स्थान पर छापेमारी अभियान चलाया. हालांकि पुलिस को देखकर दोनों अपराधी ने भागने का प्रयास किया जिसका पीछा करते हुए पुलिस ने दोनों को धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से बंदूक और गोलियां बरामद हुई. पुलिस द्वारा पूछताछ में दोनों ने बताया कि कोलियरी के पास आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहा था.

एक माह पूर्व भी कोलियरी में की थी फायरिंग

इस संबंध में डीएसपी अरविंद कुमार और पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधी कुख्यात अपराधी संगठन राहुल सिंह गिरोह के सदस्य हैं. इन्हीं अपराधियों के द्वारा पिछले महीने तुबेद कोलियरी में फायरिंग की गई थी. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का अपराधिक इतिहास भी रहा है.

दीपक उरांव हाल के दिनों में ही जमानत पर जेल से बाहर आया है. इसके खिलाफ कुल सात मामले पहले से दर्ज थे. वहीं अनिल उरांव भी कुख्यात अपराधी है. डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ के दौरान अपने अपराध स्वीकार किए हैं. अपराधियों ने पुलिस को बताया कि राहुल सिंह गिरोह के लिए वे लोग काम करते हैं और गिरोह के इशारे पर ही कोलियरी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था.

ये भी पढ़ें: चार साल की बच्ची का हत्यारा गिरफ्तार, ग्रामीणो ने की फांसी देने की मांग, थाना को भी घेरा

श्मशान में पार्टी के बाद डकैत देते थे कांड को अंजाम, ट्रेन पर सवार होकर लौह नगरी से पहुंचते थे गिरिडीह

Palamu Police Action: पलामू पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार, नक्सल या आपराधिक गिरोह से संबंधों की आशंका

TAGGED:

तालेहार
LATEHAR POLICE
RAHUL SINGH GANG
दो आरोपी को गिरफ्तार
TWO ACCUSED ARRESTED IN LATEHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.