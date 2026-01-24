ETV Bharat / state

ओडिशा के बैंक में हुई थी करोड़ों की डकैती, धनबाद से लूट के सोने के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

धनबाद: 19 जनवरी को ओडिशा के क्योंझर जिले के बड़बिल स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करोड़ों की डकैती की घटना घटी थी. ओडिशा और धनबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी जिले में की गई है. जिसमें घटना में उपयोग किए गए वाहन के साथ दो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है. क्योंझर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रत्यूष मोहपात्रा के नेतृत्व में ओडिशा पुलिस धनबाद पहुंची थी. धनबाद पुलिस के सहयोग से निरसा और सिंदरी थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों में छापेमारी कर कांड का उद्भेदन किया है.



शनिवार को पुलिस सभागार में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ओडिशा क्योंझर के एएसपी प्रत्यूष मोहपात्रा ने संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैंक डकैती मामले में बड़बिल थाना में मामला दर्ज किया गया था. जिसमें 5 से 6 किलो सोना अपराधियों ने लूट लिया था. जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक है. मामले की तार धनबाद से जुड़ता देख क्योंझर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रत्यूष मोहपात्रा अपनी टीम के साथ धनबाद पहुंचे थे.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते धनबाद और ओडिशा की पुलिस (ईटीवी भारत)

संयुक्त टीम द्वारा की छापेमारी

धनबाद पहुंचकर ओडिशा पुलिस और धनबाद पुलिस की एक संयुक्त टीम के द्वारा धनबाद के निरसा और सिंदरी में छापेमारी की गई. छापेमारी में लुटे गए 288 ग्राम सोना, घटना में शामिल 2 स्कॉर्पियो और 4 मोबाइल फोन जब्त किया गया है. पुलिस ने इस दौरान डकैती मामले में दो अपराधियों को धनबाद के चासनाला के रहने वाले 27 वर्षीय राज कुमार सिंह और निरसा के रहने वाले 33 वर्षीय कुणाल राज वर्मा को गिरफ्तार किया गया है.