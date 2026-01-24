ओडिशा के बैंक में हुई थी करोड़ों की डकैती, धनबाद से लूट के सोने के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
ओडिशा के क्योंझर जिले में एक बैंक से लूटे गए सोना के साथ दो आरोपी को संयुक्त धनबाद-ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : January 24, 2026 at 1:43 PM IST
धनबाद: 19 जनवरी को ओडिशा के क्योंझर जिले के बड़बिल स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करोड़ों की डकैती की घटना घटी थी. ओडिशा और धनबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी जिले में की गई है. जिसमें घटना में उपयोग किए गए वाहन के साथ दो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है. क्योंझर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रत्यूष मोहपात्रा के नेतृत्व में ओडिशा पुलिस धनबाद पहुंची थी. धनबाद पुलिस के सहयोग से निरसा और सिंदरी थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों में छापेमारी कर कांड का उद्भेदन किया है.
शनिवार को पुलिस सभागार में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ओडिशा क्योंझर के एएसपी प्रत्यूष मोहपात्रा ने संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैंक डकैती मामले में बड़बिल थाना में मामला दर्ज किया गया था. जिसमें 5 से 6 किलो सोना अपराधियों ने लूट लिया था. जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक है. मामले की तार धनबाद से जुड़ता देख क्योंझर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रत्यूष मोहपात्रा अपनी टीम के साथ धनबाद पहुंचे थे.
संयुक्त टीम द्वारा की छापेमारी
धनबाद पहुंचकर ओडिशा पुलिस और धनबाद पुलिस की एक संयुक्त टीम के द्वारा धनबाद के निरसा और सिंदरी में छापेमारी की गई. छापेमारी में लुटे गए 288 ग्राम सोना, घटना में शामिल 2 स्कॉर्पियो और 4 मोबाइल फोन जब्त किया गया है. पुलिस ने इस दौरान डकैती मामले में दो अपराधियों को धनबाद के चासनाला के रहने वाले 27 वर्षीय राज कुमार सिंह और निरसा के रहने वाले 33 वर्षीय कुणाल राज वर्मा को गिरफ्तार किया गया है.
मामले में छापेमारी अभी जारी है: सिटी एसपी
पुलिस के अधिकारियों की माने तो यह घटना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी. लेकिन धनबाद पुलिस और क्योंझर पुलिस के संयुक्त प्रयास से मामले का उद्भेदन किया गया है. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है. कई स्थानों पर छापेमारी अभी भी चल रही है. वहीं एएसपी प्रत्यूष मोहपात्रा ने बताया कि हरवे हथियार से लैस अपराधी बैंक में दाखिल हुआ था. मैनेजर को बंदूक की दम पर बंधक बनाकर अपराधियों ने लूट की घटना का अंजाम दिया था.
