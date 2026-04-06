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पलामू में घटना को अंजाम देने से पहले हुई फायरिंग, दो गिरफ्तार

पुलिस ने लूट की योजना बना रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

POLICE ARRESTED TWO CRIMINALS
पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 5:03 PM IST

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पलामू: जिले में कुछ अपराधी मिलकर लूटपाट करने की योजना बना रहे थे. योजना बनाने के क्रम में ही फायरिंग की घटना हो गई. फायरिंग के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने दो देसी पिस्टल एवं दो जिंदा गोली बरामद किया है.

इलाके में हुई थी फायरिंग

दरअसल डालटनगंज रेलवे स्टेशन कॉलोनी के इलाके में सोमवार को फायरिंग की घटना हुई थी. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने इलाके में छापेमारी की. छापेमारी के क्रम में पुलिस ने हथियार के साथ अंशु कुमार एवं आदित्य कुमार गुप्ता उर्फ लकी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी डालटनगंज रेलवे स्टेशन के इलाके में रहते हैं.

फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने छापेमारी की थी और मौके से दोनों को गिरफ्तार किया है. दोनों लूटपाट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. इसी क्रम में शराब के नशे में फायरिंग हुई. इस फायरिंग की घटना में किसी भी शख्स को गोली नहीं लगी है. फायरिंग के बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी की और छापेमारी के क्रम में दोनों के पास से हथियार भी मिले हैं. दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और आगे का अनुसंधान किया जा रहा है: राजीव रंजन, डीएसपी

डीएसपी ने आगे बताया कि दोनों ने हथियार कहां से लिए थे, इसकी भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है. छापेमारी में टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, टीओपी 2 के प्रभारी राकेश कुमार सिंह, कांस्टेबल सूर्यनाथ सिंह, मुकेश कुमार सिंह समेत कई पुलिस जवान शामिल थे.

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लूट की योजना में दो गिरफ्तार
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