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पलामू में घटना को अंजाम देने से पहले हुई फायरिंग, दो गिरफ्तार

पलामू: जिले में कुछ अपराधी मिलकर लूटपाट करने की योजना बना रहे थे. योजना बनाने के क्रम में ही फायरिंग की घटना हो गई. फायरिंग के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने दो देसी पिस्टल एवं दो जिंदा गोली बरामद किया है.

इलाके में हुई थी फायरिंग

दरअसल डालटनगंज रेलवे स्टेशन कॉलोनी के इलाके में सोमवार को फायरिंग की घटना हुई थी. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने इलाके में छापेमारी की. छापेमारी के क्रम में पुलिस ने हथियार के साथ अंशु कुमार एवं आदित्य कुमार गुप्ता उर्फ लकी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी डालटनगंज रेलवे स्टेशन के इलाके में रहते हैं.