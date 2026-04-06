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गुमला दो सहेलियों से 3 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी, तीसरे की तलाश जारी

गुमला जिले में दो सहेलियों के साथ तीन युवकों मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया है.

Palkot Police Station, Gumla
पालकोट थाना, गुमला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
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गुमला: जिले के सदर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक गंभीर वारदात सामने आई है. पालकोट और सिसई थाना क्षेत्र की रहने वाली दो युवतियों के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी पीड़िताओं ने रविवार देर रात थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस

गिरफ्तार युवकों में एक डुमरडीह पंचायत और दूसरा असनी नकटीटोली का निवासी बताया जा रहा है. तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. जानकारी के अनुसार, पीड़िताओं में से एक युवती की दोस्ती आरोपियों में से एक युवक से थी. उसने घूमने के बहाने युवती को गुमला बुलाया. युवती अपनी सहेली को साथ ले आयी, जबकि आरोपी भी अपने एक दोस्त को लेकर आया. दोनों आरोपी अपनी-अपनी बाइक से युवतियों को सिसई इलाके में घूमाने ले गये. शाम ढलने के बाद उन्होंने बीयर खरीदी और युवतियों को सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया.

बारी बारी से किया दुष्कर्म

इसी दौरान एक पीड़िता किसी तरह भागने में सफल रही और पास के पुआल में छुपकर अपनी जान बचायी. उसने लोकेशन भेजकर परिजनों को घटना की जानकारी दी. दूसरी पीड़िता के साथ दरिंदगी जारी रही. भागी हुई युवती के छुपने के बाद एक आरोपी दूसरे के पास पहुंचा और दोनों ने तीसरे युवक को भी बुला लिया. इसके बाद तीनों ने मिलकर दूसरी पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

बताया जा रहा है कि फरार तीसरे आरोपी की हाल ही में शादी तय हुई है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. लोग न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी.

मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. दो गिरफ्तार कर लिया गया है बाकी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है: गफ्फार अंसारी, आईओ

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दो युवतियों से छेड़छाड़
THREE ACCUSED OF MOLESTING
छेड़छाड़ के दो आरोपी गिरफ्तार
MOLESTATION IN GUMLA
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