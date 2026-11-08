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नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज, दो आरोपी गिरफ्तार

चंदवा थाना ( ETV Bharat )

लातेहार: जिले के चंदवा थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के आवेदन के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी चंदवा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं.

दरअसल चंदवा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली अनाथ आदिवासी लड़की के साथ गांव के ही दो युवकों ने छेड़खानी और दुष्कर्म किया था. हालांकि पहले यह मामला गांव में ही दबाने का प्रयास किया गया. इस मामले को लेकर गांव में झगड़ा भी हुआ. बाद में यह मामला पुलिस तक पहुंच गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज की और घटना में शामिल दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया.