नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज, दो आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज, दो आरोपी गिरफ्तार
लातेहार में पुलिस ने एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 8, 2026 at 3:24 PM IST
लातेहार: जिले के चंदवा थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के आवेदन के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी चंदवा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं.
दरअसल चंदवा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली अनाथ आदिवासी लड़की के साथ गांव के ही दो युवकों ने छेड़खानी और दुष्कर्म किया था. हालांकि पहले यह मामला गांव में ही दबाने का प्रयास किया गया. इस मामले को लेकर गांव में झगड़ा भी हुआ. बाद में यह मामला पुलिस तक पहुंच गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज की और घटना में शामिल दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया.
घटना को लेकर एसडीपीओ ने दी जानकारी
वहीं पीड़ित लड़की को मेडिकल चेकअप के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया. इस संबंध में लातेहार एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है पीड़िता
इस घटना के संबंध में कुछ ग्रामीणों ने बताया कि पीड़िता अनाथ हैं और गांव में ही एक घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है. ग्रामीणों ने बताया कि एक युवक के साथ लड़की का प्रेम प्रसंग भी था. इसी क्रम में उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटना घटी. घटना की जानकारी होने के बाद गांव के ही कुछ लोगों और आरोपी युवकों के बीच मारपीट भी हुई थी. वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस कानूनी प्रावधान के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है.
दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार- एसडीपीओ
इधर इस संबंध में एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार की रात को ही मामला चंदवा थाना में पहुंचा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है..
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