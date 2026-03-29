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प्रेमिका ने अपने प्रेमी से होने वाले ससुर पर चलवाई थी गोली, मुख्य आरोपी सहित दो गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ईटीवी भारत )