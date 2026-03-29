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प्रेमिका ने अपने प्रेमी से होने वाले ससुर पर चलवाई थी गोली, मुख्य आरोपी सहित दो गिरफ्तार

गढ़वा में 28 मार्च को हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी सहित दो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

SHOOTING INCIDENT IN GARHWA
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 29, 2026 at 4:11 PM IST

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गढ़वा: जिले के नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के नरखोरिया कला गांव में 28 मार्च 2026 को गोली चली थी. जहां 51 वर्षीय उमेश मेहता को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू की. घटना के बाद थाना कांड संख्या 65/26 के तहत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई.

एसआईटी गठित कर छापेमारी

सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई. जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पीछा करते हुए संदिग्ध युवक को बेंगासी गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने अपना नाम 26 वर्षीय संदीप कुमार सिंह बताया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और खोखा बरामद किया गया.

घटना को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

आरोपी संदीप कुमार सिंह का एक युवती से 2021 से प्रेम संबंध था. इसी बीच युवती की शादी उमेश मेहता के बेटे से तय हो गई. शादी से नाराज होकर आरोपी और युवती ने मिलकर साजिश रची कि लड़के या उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि शादी टूट जाए. योजना के तहत आरोपी 27 मार्च की रात बोकारो से गढ़वा पहुंचा और होटल में ठहरा. अगले दिन युवती से मिली जानकारी के आधार पर वह मौके पर पहुंचा और उमेश मेहता की दुकान पर सिगरेट मांगने के बहाने गोली चला दी.

इस मामले में मुख्य आरोपी संदीप कुमार सिंह के साथ गढ़वा के ही 24 वर्षीय रजनी मेहता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है. पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया.

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