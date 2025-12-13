ETV Bharat / state

चूरू: बदमाशों के सिर मुंडवाए, महिलाओं के कपड़े पहनाकर बाजार में निकाला जुलूस

चूरू: कोतवाली थाना पुलिस ने कार लूट और चोरी के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार दो आरोपियों के सिर मुंडवाकर उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाए और बाजार में जुलूस निकाला. थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर किशनाराम विश्नोई ने बताया कि 11 नवंबर 2024 को विवेक मोगा ने यह मामला दर्ज करवाया था कि शहर के आई हॉस्पिटल के पास उसकी कार रेंटल का कार्यालय है. यहां 9 नवंबर को सत्यनारायण स्वामी नामक व्यक्ति आया और वह अपने दस्तावेज देकर थार गाड़ी किराए पर लेकर चला गया.

पीड़ित का आरोप था कि 10 नवंबर को उसे ठगी का एहसास तब हुआ, जब आरोपी ने किराए पर ली गई एसयूवी गाड़ी का जीपीएस काटकर फेंक दिया और गाड़ी वापस नहीं लौटाई. जब उसने ऑनलाइन भुगतान का विवरण जांचा तो पता चला कि थार गाड़ी ले जाने वाला व्यक्ति सत्यनारायण नहीं, बल्कि बोसाना, सीकर निवासी रविंद्र सिंह है.