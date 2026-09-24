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धनबाद में पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा, नकली पिस्टल के साथ दो गिरफ्तार

धनबाद में पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा कर दिया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Police arrested two accused in petrol pump robbery case in Dhanbad
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (धनबाद) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 8:21 PM IST

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धनबादः जिला के बलियापुर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से लूट की करीब 80 हजार रुपये की रकम, नकली पिस्टल, बाइक और इंडियन ऑयल का कैश बैग बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपियों में गोविंदपुर के गायडेरा निवासी शेख अमन और रोहतास के रहने वाले विपुल सिंह शामिल हैं.

बलियापुर थाना क्षेत्र के नीरसा-हिरक मोड़ के समीप वीरसा पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार 23 और 24 सितंबर की दरम्यानी रात करीब 12 बजे अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप में लूट की घटना को अंजाम दिया था. अपराधी पेट्रोल पंप से करीब 80 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए थे.

इस घटना के बाद बलियापुर थाना में कांड संख्या 161/2026 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों शेख अमन और विपुल सिंह को गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने लूट में इस्तेमाल किया गया लोहे और प्लास्टिक से बना नकली पिस्टल, हल्के नीले रंग की बरसाती, लूट की करीब 80 हजार रुपये की रकम, काले रंग की मोटरसाइकिल और इंडियन ऑयल का कैश बैग बरामद किया है.

बरामद मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर JH10DD-9678 बताया गया है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी शेख अमन का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ बलियापुर थाना में वर्ष 2025 में मामला दर्ज है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में पुलिस अब लूट की वारदात में शामिल अन्य लोगों और घटना के पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

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