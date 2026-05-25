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पलामू गोलीकांड: फायरिंग करने के दो आरोपी गिरफ्तार, खोखा बरामद

पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड को दो आरोपी को पुलिस ने खोखा समेत गिरफ्तार कर लिया है.

TWO ACCUSED ARRESTED IN PALAMU
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 25, 2026 at 4:10 PM IST

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पलामू: जिले के चैनपुर थाना अंतर्गत रामपुर में 23 मई को हुए गोलीकांड के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी गोलू सिंह और ब्रह्मदेव सिंह पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने दोनों के पास से एक खोखा भी बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपी गोलू सिंह पर आरोप है कि उसने फायरिंग की है. 23 मई को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी.

इस घटना में सकेंद्र चौधरी नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. फायरिंग करने वाले लोगों ने पहले विधवा मधु चौधरी के घर को गिराया और बाद में फायरिंग की. पूरे मामले में मधु चौधरी के बयान के आधार पर 17 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

जानकारी देते एसपी कपिल चौधरी (ईटीवी भारत)

एसपी ने दी जानकारी

पुलिस ने पूरे मामले में गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गोलू सिंह और ब्रह्मदेव सिंह को गिरफ्तार किया है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पूरे मामले में 17 नामजद जबकि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है. घटना के विरोध में रामपुर एवं कई गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को पलामू समाहरणालय का घेराव किया. ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे.

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