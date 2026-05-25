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पलामू गोलीकांड: फायरिंग करने के दो आरोपी गिरफ्तार, खोखा बरामद

पलामू: जिले के चैनपुर थाना अंतर्गत रामपुर में 23 मई को हुए गोलीकांड के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी गोलू सिंह और ब्रह्मदेव सिंह पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने दोनों के पास से एक खोखा भी बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपी गोलू सिंह पर आरोप है कि उसने फायरिंग की है. 23 मई को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी.

इस घटना में सकेंद्र चौधरी नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. फायरिंग करने वाले लोगों ने पहले विधवा मधु चौधरी के घर को गिराया और बाद में फायरिंग की. पूरे मामले में मधु चौधरी के बयान के आधार पर 17 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

जानकारी देते एसपी कपिल चौधरी (ईटीवी भारत)

एसपी ने दी जानकारी