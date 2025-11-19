ETV Bharat / state

गाजियाबाद में किशोर की हत्या: मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, सुबह खेत में मिला था शव

पुलिस ने बताया कि मामला आपसी रंजिश का है और आरोपी किशोर की हत्या करने के मौके की तलाश में थे.

किशोर की हत्या मामले में पुलिस ने दो गिरफ्तार
किशोर की हत्या मामले में पुलिस ने दो गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 19, 2025 at 7:26 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में किशोर की हत्या की घटना सामने आई है, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सामने आया कि मृतक हिमांशु के दोस्त सचिन और पुष्पेंद्र ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया. पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई. सचिन, हिमांशु से बदला लेने के लिए लंबे समय से मौके की तलाश में था. बुधवार सुबह गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव स्थित एक खेत से हिमांशु का शव आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया.

पुलिस के मुताबिक, 6 महीने पहले हिमांशु ने सचिन की भतीजी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था लेकिन बदनामी के डर से सचिन ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी. इसी के चलते सचिन और हिमांशु के बीच रंजिश हुई, जिसका वह बदला लेना चाहता था. बीते 17 नवंबर को सचिन ने अपने दोस्त पुष्पेंद्र को कनकपुर गांव बुलाया और दोनों ने मिलकर हिमांशु की हत्या करने की योजना बनाई. योजना के मुताबिक, सचिन और पुष्पेंद्र ने जितेंद्र के प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस पर पहुंचकर हिमांशु को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और साथ ले गए.

विनीत भटनागर, एएसपी हापुड़ (ETV Bharat)

इसके बाद नाहली गांव पहुंचने पर खेत के पास सचिन ने मोटरसाइकिल रोक दी और तीनों मोटरसाइकिल से उतरे. इस बीच सचिन ने खेत से गन्ना निकालकर खाने की बात कही, इसी बहाने हिमांशु को सचिन और पुष्पेंद्र खेत में ले गए और हिमांशु के सर और चेहरे पर ईंट से वार कर मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद पहचान छुपाने के लिए उसके कपड़े और चप्पल उतार कर कुछ दूरी पर ले जाकर जला दिया, जिसके बाद शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया ताकि किसी को पता ना चल सके.

हिमांशु ने सचिन की भतीजी के साथ आपत्तिजनक हरकत की थी. बदनामी के डर से स्थानीय लोगों की ओर से मामले में फैसला करवाकर रफा दफा कर दिया गया था. लेकिन सचिन छह महीने से हिमांशु से बदला लेने के लिए मौके की तलाश कर रहा था. इसलिए पुष्पेंद्र और सचिन हिमांशु को साथ लेकर गए थे. पुष्पेंद्र और सचिन से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ तो दोनों आरोपियों ने हिमांशु की हत्या करने का जुर्म कबूला. गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर मृतक हिमांशु का शव गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव स्थित खेत से बरामद किया गया है. फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा तफ्तीश जारी है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. - विनीत भटनागर, एएसपी हापुड़

मिली जानकारी के मुताबिक, 17 नवंबर को दोपहर करीब दो बजे सचिन और पुष्पेंद्र हिमांशु को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर लेकर गए थे. सचिन और पुष्पेंद्र तो वापस लौट आए, लेकिन हिमांशु वापस नहीं लौटा. परिजनों ने हिमांशु को काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन रातभर ढूंढने के बावजूद जब हिमांशु नहीं मिला तो पिलखुवा कोतवाली में परिजनों ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें हिमांशु सचिन और पुष्पेंद्र के साथ मोटरसाइकिल पर जाता दिखाई दिया. इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस में मामले में जांच आगे बढ़ाई और सचिन और पुष्पेंद्र तक पहुंची.

