गाजियाबाद में किशोर की हत्या: मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, सुबह खेत में मिला था शव

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में किशोर की हत्या की घटना सामने आई है, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सामने आया कि मृतक हिमांशु के दोस्त सचिन और पुष्पेंद्र ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया. पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई. सचिन, हिमांशु से बदला लेने के लिए लंबे समय से मौके की तलाश में था. बुधवार सुबह गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव स्थित एक खेत से हिमांशु का शव आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया.

पुलिस के मुताबिक, 6 महीने पहले हिमांशु ने सचिन की भतीजी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था लेकिन बदनामी के डर से सचिन ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी. इसी के चलते सचिन और हिमांशु के बीच रंजिश हुई, जिसका वह बदला लेना चाहता था. बीते 17 नवंबर को सचिन ने अपने दोस्त पुष्पेंद्र को कनकपुर गांव बुलाया और दोनों ने मिलकर हिमांशु की हत्या करने की योजना बनाई. योजना के मुताबिक, सचिन और पुष्पेंद्र ने जितेंद्र के प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस पर पहुंचकर हिमांशु को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और साथ ले गए.

विनीत भटनागर, एएसपी हापुड़ (ETV Bharat)

इसके बाद नाहली गांव पहुंचने पर खेत के पास सचिन ने मोटरसाइकिल रोक दी और तीनों मोटरसाइकिल से उतरे. इस बीच सचिन ने खेत से गन्ना निकालकर खाने की बात कही, इसी बहाने हिमांशु को सचिन और पुष्पेंद्र खेत में ले गए और हिमांशु के सर और चेहरे पर ईंट से वार कर मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद पहचान छुपाने के लिए उसके कपड़े और चप्पल उतार कर कुछ दूरी पर ले जाकर जला दिया, जिसके बाद शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया ताकि किसी को पता ना चल सके.