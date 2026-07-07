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ब्राउन शुगर के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, तीन युवक गिरफ्तार, सरगना के बारे में दी जानकारी

दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान तीन युवकों को ब्राउन शुगर का सेवन करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

POLICE ARRESTED DRUG ADDICTS
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 10:50 AM IST

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दुमका: जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ छापेमारी की. इस दौरान लगभग 11 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 19 वर्ष के तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में तीनों ने इस काले धंधे में संलिप्त कुछ लोगों के नाम भी उजागर किए हैं. जानकारी के बाद पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला

हंसडीहा थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि +2 हाई स्कुल हंसडीहा के स्टेडियम में कुछ युवक अवैध मादक पदार्थ (ब्राउन शुगर) का खरीद बिक्री और सेवन कर रहे हैं. तत्काल जरमुंडी के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया. गठित टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो देखा कि तीन युवक एक रूम में बैठे हुए हैं, जो पुलिस वाहन को आता देख भागने लगे. गाड़ी रोककर पुलिस बल द्वारा पीछा करने पर तीन युवकों को दौड़कर पकड़ लिया.

पकड़ाए तीनों युवक का नाम पता पूछने पर उन तीनों ने अपना-अपना नाम शहादत शेख, मो बसीर और आर्यन शेख बताया. सभी नगर थाना क्षेत्र के दुधानी इलाके के रहने वाले हैं. जब उनकी तलाशी ली गई तो तीनों के पास से छोटे-छोटे पैकेट में ब्राउन शुगर बरामद किया गया. तीनों ने ब्राउन शुगर के सेवन करने की भी बात स्वीकार की. एसडीपीओ नवल किशोर सिंह के द्वारा माप तौल मशीन से वजन करने पर लगभग 11 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ. इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

क्या कहते हैं एसडीपीओ

इस पूरे मामले पर जरमुंडी एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने जानकारी दी कि तीन युवकों को ब्राउन शुगर का सेवन करते पकड़ा गया. उनके पास से लगभग 11 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामद हुई है. पूछताछ में पता चला कि वे इसका कारोबार करते हैं. साथ ही एसडीपीओ ने यह भी जानकारी दी कि पूछताछ में इन तीनों ने इस धंधे में संलिप्त और लोगों के भी नाम बताए हैं. पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है.

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