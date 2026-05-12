खूंटी में अफीम तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार के साथ तीन गिरफ्तार
खूंटी में अवैध अफीम के खिलाफ छापेमारी के दौरान अफीम के साथ तीन तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : May 12, 2026 at 5:02 PM IST
रांची/खूंटी: खूंटी जिले में पुलिस ने अवैध अफीम और हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 426 ग्राम अफीम, एक 9 एमएम पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, चार मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. पूछताछ में आरोपियों ने अवैध अफीम कारोबार से जुड़े होने की बात स्वीकार की है. मामले को संगठित नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है और पुलिस इसके पीछे सक्रिय अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है.
ऐसे दबोचे गए अफीम तस्कर
खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि 11 मई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चिकोर-हेसाहातु मुख्य मार्ग से तीन युवक मोटरसाइकिल पर अवैध अफीम और हथियार लेकर गुजरने वाले हैं. सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने चिकोर-हेसाहातु मार्ग पर वाहन जांच अभियान शुरू किया. इसी दौरान डोकाद गांव की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक पुलिस को देखकर घबरा गए और बाइक छोड़कर भागने लगे. इस दौरान पुलिस ने तत्काल पीछा कर तीनों को पकड़ लिया.
तीनों का पहले से रहा है आपराधिक रिकॉर्ड
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धनिश लोहरा उर्फ हनी, योगेंद्र साहू उर्फ जोगी और राजेश कुमार महतो उर्फ कल्लू के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, इनमें से कुछ आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है. एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि मामले में एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिले में नशा और अवैध हथियार कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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