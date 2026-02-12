ETV Bharat / state

पलामू में पकड़ी गई 70 लाख की अवैध शराब, तीन तस्कर गिरफ्तार, झारखंड-बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

पलामू में झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 850 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है.

City Police Station, Palamu
शहर थाना, पालमू (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 12, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: बिहार-झारखंड पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से 850 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक आरोपी बिहार के छपरा जबकि दो हरियाणा के रहने वाले हैं. पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने बिछाया जाल

दरअसल, बिहार और झारखंड पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ पलामू में जाल बिछाया था. इस ट्रैप में मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस भी शामिल थी. मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के सद्दीक मंजिल चौक पर एक ट्रक को रोका गया. ट्रक में कोयला पाउडर के अंदर शराब की पेटियों को छुपाकर रखा गया था.

पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ होते हुए पलामू पहुंचा ट्रक

हिरासत में लेने के बाद आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पंजाब के मोहाली में शराब को ट्रक पर लोड किया गया था. बाद में ट्रक को करनाल, चित्रकूट और छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड के पलामू लाया गया था. पलामू के डाल्टनगंज में शराब की खेप की डिलीवरी होने वाली थी. पुलिस के मुताबिक, जब्त की गई शराब कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई है. हिरासत में लिए गए तस्करों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि शराब की खेप पहुंचाने के लिए उन्हें तीन लाख रुपए मिले थे.

शराब को जब्त किया गया है और पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है: ज्योतिलाल रजवार, थाना प्रभारी, मेदिनीनगर टाउन

ये भी पढ़ें- बोकारो पुलिस के हाथ लगी चार हजार लीटर अवैध शराब, 8 लाख नगद समेत तीन गिरफ्तार

शराब तस्करी में लड़कियों का इस्तेमाल, माफियाओं ने बदला तरीका, पुलिस जांच में खुलासा

धनबाद में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़! मौके पर फरार हुए संचालक

TAGGED:

ILLEGAL LIQUOR IN PALAMU
POLICE ARRESTED THREE SMUGGLERS
पकड़ी गई 70 लाख की अवैध शराब
अवैध शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
THREE SMUGGLERS WITH ILLEGAL LIQUOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.