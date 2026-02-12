ETV Bharat / state

पलामू में पकड़ी गई 70 लाख की अवैध शराब, तीन तस्कर गिरफ्तार, झारखंड-बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

पलामू: बिहार-झारखंड पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से 850 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक आरोपी बिहार के छपरा जबकि दो हरियाणा के रहने वाले हैं. पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने बिछाया जाल

दरअसल, बिहार और झारखंड पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ पलामू में जाल बिछाया था. इस ट्रैप में मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस भी शामिल थी. मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के सद्दीक मंजिल चौक पर एक ट्रक को रोका गया. ट्रक में कोयला पाउडर के अंदर शराब की पेटियों को छुपाकर रखा गया था.

पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ होते हुए पलामू पहुंचा ट्रक