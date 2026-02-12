पलामू में पकड़ी गई 70 लाख की अवैध शराब, तीन तस्कर गिरफ्तार, झारखंड-बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
पलामू में झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 850 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है.
Published : February 12, 2026 at 5:57 PM IST
पलामू: बिहार-झारखंड पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से 850 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक आरोपी बिहार के छपरा जबकि दो हरियाणा के रहने वाले हैं. पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है.
पुलिस ने बिछाया जाल
दरअसल, बिहार और झारखंड पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ पलामू में जाल बिछाया था. इस ट्रैप में मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस भी शामिल थी. मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के सद्दीक मंजिल चौक पर एक ट्रक को रोका गया. ट्रक में कोयला पाउडर के अंदर शराब की पेटियों को छुपाकर रखा गया था.
पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ होते हुए पलामू पहुंचा ट्रक
हिरासत में लेने के बाद आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पंजाब के मोहाली में शराब को ट्रक पर लोड किया गया था. बाद में ट्रक को करनाल, चित्रकूट और छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड के पलामू लाया गया था. पलामू के डाल्टनगंज में शराब की खेप की डिलीवरी होने वाली थी. पुलिस के मुताबिक, जब्त की गई शराब कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई है. हिरासत में लिए गए तस्करों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि शराब की खेप पहुंचाने के लिए उन्हें तीन लाख रुपए मिले थे.
शराब को जब्त किया गया है और पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है: ज्योतिलाल रजवार, थाना प्रभारी, मेदिनीनगर टाउन
