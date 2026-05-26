चाईबासा में लेवी वसूलने पहुंचे PLFI के दो पूर्व उग्रवादी समेत तीन गिरफ्तार, पिस्टल- कारतूस बरामद
चाईबासा पुलिस ने PLFI से जुड़े दो अपराधियों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 26, 2026 at 8:20 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने आनंदपुर थाना क्षेत्र के गोयराबेड़ा जंगल के पास से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई (PLFI) से जुड़े दो शातिर अपराधियों समेत कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, मैगजीन, 7.65mm के चार जिंदा कारतूस, एक मिसफायर कारतूस और सात मोबाइल फोन बरामद किए हैं.
गिरफ्तार अपराधी बुरुईचिण्डा से गोयराबेड़ा के बीच कच्ची सड़क का निर्माण करा रहे ठेकेदार से लेवी वसूलने की फिराक में घूम रहे थे. उक्त जानकारी चाईबासा सदर एसडीपीओ बहामन टूटी ने दी.
पुलिस को देख भागने का किया प्रयास
उन्होंने बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आनंदपुर थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक प्रिंस के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था. जब पुलिस टीम गोयराबेड़ा जंगल के पास पहुंची तो सामने से पुलिस की गाड़ी देखकर दो संदिग्ध युवक जंगल की तरफ भागने लगे. गश्ती दल में शामिल जवानों और अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को दबोच लिया.
तलाशी में कमर से निकली लोडेड पिस्टल
पकड़े गए युवकों की पहचान संजु भोगता और कृष्णा भोगता के रूप में हुई है. पुलिस ने जब संजु भोगता की तलाशी ली, तो उसकी कमर से मैगजीन सहित एक देसी पिस्टल बरामद हुआ, जिसमें एक जिंदा और एक मिसफायर कारतूस फंसा हुआ था. इसके अलावा उसके पास से 3 स्मार्टफोन और 2 कीपैड फोन मिले हैं.
वहीं दूसरे आरोपी कृष्णा भोगता के पास से पुलिस ने 3 जिंदा कारतूस और एक स्मार्ट फोन बरामद किया है. पूछताछ में दोनों ने कबूला है कि वे पूर्व में पीएलएफआई से जुड़े थे और वॉट्सऐप के जरिए कॉल करके ठेकेदारों को धमकाते थे.
निशानदेही पर सहयोगी संजय साय भी दबोचा गया
गिरफ्तार आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस ने सोमवार रात आनंदपुर के हारता ग्राम में छापेमारी करके उनके तीसरे सहयोगी संजय साय को भी गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से भी एक स्मार्टफोन जब्त किया गया है. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में आनंदपुर थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 और आर्म्स एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कांड संख्या 13/26 दर्ज किया गया है.
वाहनों को आग लगाने के मामले में संजु की थी तलाश
आनंदपुर पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजु भोगता ने स्वीकार किया है कि वह इसी साल 9 फरवरी 2026 को आनंदपुर के रोबोकेरा में सड़क निर्माण कार्य में लगी 'वैष्णवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनी' के वाहनों को फूंकने की वारदात में भी शामिल था. इस घटना को लेकर आनंदपुर थाने में मामला (कांड संख्या 04/26) दर्ज है.
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, तीनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है-
संजय साय: इसके खिलाफ 2016 में हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट और सीएलए (CLA) एक्ट के तहत आनंदपुर थाने में कांड संख्या 03/16 तथा 2017 में सीएलए एक्ट के तहत कांड संख्या 02/17 दर्ज है.
संजु भोगता: इसके खिलाफ आनंदपुर थाने में 2023 में आर्म्स एक्ट (कांड संख्या 11/23) और 2025 में बीएनएस के तहत मामला दर्ज है. इसके अलावा बिरसा थाने में भी 2024 में इसके खिलाफ मामला (कांड संख्या 140/24) दर्ज है.
इस छापेमारी टीम में थाना प्रभारी प्रिंस के साथ पु.अ.नि सुबोध कुमार गौतम और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
बुरुईचिण्डा-गोयराबेड़ा सड़क निर्माण के ठेकेदार को वॉट्सऐप कॉल करके धमकी दी थी. वाहनों को फूंकने के मामले में भी शामिल थे: एसडीपीओ
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