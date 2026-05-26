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चाईबासा में लेवी वसूलने पहुंचे PLFI के दो पूर्व उग्रवादी समेत तीन गिरफ्तार, पिस्टल- कारतूस बरामद

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने आनंदपुर थाना क्षेत्र के गोयराबेड़ा जंगल के पास से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई (PLFI) से जुड़े दो शातिर अपराधियों समेत कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, मैगजीन, 7.65mm के चार जिंदा कारतूस, एक मिसफायर कारतूस और सात मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

गिरफ्तार अपराधी बुरुईचिण्डा से गोयराबेड़ा के बीच कच्ची सड़क का निर्माण करा रहे ठेकेदार से लेवी वसूलने की फिराक में घूम रहे थे. उक्त जानकारी चाईबासा सदर एसडीपीओ बहामन टूटी ने दी.

पुलिस को देख भागने का किया प्रयास

उन्होंने बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आनंदपुर थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक प्रिंस के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था. जब पुलिस टीम गोयराबेड़ा जंगल के पास पहुंची तो सामने से पुलिस की गाड़ी देखकर दो संदिग्ध युवक जंगल की तरफ भागने लगे. गश्ती दल में शामिल जवानों और अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को दबोच लिया.

तलाशी में कमर से निकली लोडेड पिस्टल

पकड़े गए युवकों की पहचान संजु भोगता और कृष्णा भोगता के रूप में हुई है. पुलिस ने जब संजु भोगता की तलाशी ली, तो उसकी कमर से मैगजीन सहित एक देसी पिस्टल बरामद हुआ, जिसमें एक जिंदा और एक मिसफायर कारतूस फंसा हुआ था. इसके अलावा उसके पास से 3 स्मार्टफोन और 2 कीपैड फोन मिले हैं.

वहीं दूसरे आरोपी कृष्णा भोगता के पास से पुलिस ने 3 जिंदा कारतूस और एक स्मार्ट फोन बरामद किया है. पूछताछ में दोनों ने कबूला है कि वे पूर्व में पीएलएफआई से जुड़े थे और वॉट्सऐप के जरिए कॉल करके ठेकेदारों को धमकाते थे.

निशानदेही पर सहयोगी संजय साय भी दबोचा गया

गिरफ्तार आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस ने सोमवार रात आनंदपुर के हारता ग्राम में छापेमारी करके उनके तीसरे सहयोगी संजय साय को भी गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से भी एक स्मार्टफोन जब्त किया गया है. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में आनंदपुर थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 और आर्म्स एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कांड संख्या 13/26 दर्ज किया गया है.