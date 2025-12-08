ETV Bharat / state

रांची में दो गुटों में भिड़ंत, तीन गिरफ्तार

रांची: राजधानी के डोरंडा थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम दो गुटों के बीच हुए तीखे संघर्ष ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. तुलसी चौक और यूनिस चौक के पास हुए इस विवाद में दोनों पक्षों के 3 से 4 लोग घायल हो गए. अचानक हुई मारपीट की इस घटना के बाद स्थानीय लोग सहमे नजर आए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया.

पुलिस ने अब तक की कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं एक अन्य आरोपी आरिफ पुलिस को आते देख घर की छत से कूद गया, जिससे उसका पैर टूट गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस इलाके में दबिश देकर मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि यह विवाद सज्जू और अली गुट के बीच का है. दोनों गुटों का पुराना आपसी विवाद रहा है. इससे पहले भी इनके बीच गोलीबारी की घटना हो चुकी है. उस समय पुलिस ने गोलीबारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जेल से छूटने के बाद एक बार फिर दोनों गुट आमने-सामने आ गए और झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया.

डीएसपी के अनुसार, आरोपी अली पुराना क्रिमिनल है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. उसने कब्जे वाली एक जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल खड़ी कर रखी थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस बाउंड्री को भी तोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि विवाद को बढ़ने से रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों गुटों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ जारी है ताकि मारपीट में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके.