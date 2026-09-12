ETV Bharat / state

9 हजार रुपये के लिए दोस्त की हत्या, गोली मारकर नदी में फेंकी थी लाश! पढ़ें, पूरी खबर

रांचीः राजधानी के कांके थाना क्षेत्र में शुक्रवार को नदी से युवक का शव बरामद हुआ था. राजन तिर्की की गोली मारकर हत्या की गई थी. राजन की हत्या मामूली विवाद में उसके ही दोस्तों ने कर दी थी और शव को नदी में फेंक दिया था.. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

कांके थाना क्षेत्र की चौड़ी बस्ती में पार्टी के लिए रुपये देने को लेकर हुए विवाद में राजन तिर्की नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के लिए शव को पोटपोटो नदी में बहा दिया. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चौड़ी बस्ती निवासी संजय गाड़ी, आकाश महली उर्फ चुद्ध और नीतिन उरांव के रूप में हुई है.

हेड क्वार्टर डीएसपी वन अमर कुमार पांडेय ने बताया कि 8 सितंबर की रात कांके थाना प्रभारी को चौड़ी बस्ती के मसना के पास गोली चलने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो सड़क पर काफी मात्रा में खून और उसके निशान मिले लेकिन वहां कोई घायल व्यक्ति नहीं मिला. खून के निशानों का पीछा करते हुए पुलिस पोटपोटो नदी के किनारे पहुंची. इसके बाद नदी में घायल व्यक्ति की तलाश शुरू की गई. पुलिस ने ड्रोन कैमरे और जवानों की मदद से नदी के बहाव की दिशा में लगातार तलाश अभियान चलाया, 11 सितंबर की सुबह जयप्रकाश नगर के पास पोटपोटो नदी में एक शव पानी में मिला. शव की पहचान कांके के चामा (बुकरू) निवासी राजन तिर्की के रूप में हुई, उसके दाहिने कान के पास गोली लगने का गहरा जख्म मिला.

कार बेचने पर मिले 9 हजार रुपये बने विवाद की वजह

जांच में पुलिस को पता चला कि संजय गाड़ी को अपनी कार बेचने के एवज में 9 हजार रुपये एडवांस मिले थे. राजन तिर्की और उसके कुछ दोस्तों ने संजय पर पार्टी देने का दबाव बनाया. आरोप है कि पार्टी के नाम पर उससे ये रुपये ले लिए गए थे. पुलिस के मुताबिक, पार्टी के तय कार्यक्रम के दौरान मसना के पास संजय गाड़ी और राजन तिर्की के बीच रुपये को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर संजय ने कमर में रखी पिस्टल निकालकर राजन पर गोली चला दी. गोली लगने से राजन गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद संजय ने आकाश महली और नीतिन उरांव की मदद से राजन को पोटपोटो नदी में बहा दिया, ताकि घटना के सबूत मिटाए जा सकें.