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PLFI पर खूंटी पुलिस का बड़ा प्रहार, तीन हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार, संगठन विस्तार की साजिश नाकाम

पुलिस की गिरफ्त में PLFI के तीन उग्रवादी ( ईटीवी भारत )