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PLFI पर खूंटी पुलिस का बड़ा प्रहार, तीन हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार, संगठन विस्तार की साजिश नाकाम

खूंटी में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी के दौरान पीएलएफआई संगठन के तीन हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है.

PLFI MEMBER ARRESTED IN KHUNTI
पुलिस की गिरफ्त में PLFI के तीन उग्रवादी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 8, 2026 at 10:41 AM IST

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रांची/खूंटी: उग्रवाद के खिलाफ अभियान में खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एसपी ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के तीन सक्रिय और हार्डकोर सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान सैम्युएल गुड़िया, धीरज स्वांसी और सुनील स्वांसी के रूप में हुई है.

बड़ी घटना की रच रहे थे साजिश: पुलिस

पुलिस के मुताबिक, ये सभी उग्रवादी जंगल क्षेत्र में बैठक कर किसी बड़ी घटना की साजिश रच रहे थे. साथ ही संगठन के विस्तार और कारोबारियों से लेवी वसूली की योजना भी बनाई जा रही थी. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, पीएलएफआई के पर्चे और मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते खूंटी एसपी (ईटीवी भारत)

खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि 30 अप्रैल को कर्रा थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद से ही पुलिस लगातार उग्रवादियों की तलाश में अभियान चला रही थी. इसके लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था. इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर तीनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया.

मार्च महीने में गैस एजेंसी पर की थी फायरिंग

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने मार्च महीने में एक गैस एजेंसी पर हुई फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. एसपी के मुताबिक ये उग्रवादी इलाके में दहशत फैलाने और अवैध वसूली के जरिए संगठन को मजबूत करने में सक्रिय थे. उनकी गिरफ्तारी से पीएलएफआई की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा.

उग्रवादी गतिविधि नहीं किया जाएगा: एसपी

प्रेस वार्ता के दौरान जब राजेश महतो की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया तो एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि फिलहाल वह पुलिस की पकड़ से बाहर है. लेकिन जांच में उसके नाम से जुड़े महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है. खूंटी पुलिस ने साफ किया है कि जिले में किसी भी उग्रवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर चुकी है.

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