एक पिस्टल 35 हजार में मिलते थे रांची के अपराधियों को, बिहार से आती थी हथियारों की खेप
रांची पुलिस ने हथियार की सप्लाई करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
Published : April 15, 2026 at 3:12 PM IST
रांची: राजधानी में बाहर से हथियार मंगवाकर शातिर अपराधियों तक सप्लाई करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी रांची के मैक्लुस्कीगंज इलाके से गिरफ्तार हथियार तस्करों की निशानदेही पर की गई है. इससे पहले मंगलवार को दो हथियार तस्कर पकड़े गए थे.
35 हजार में बेचते थे एक पिस्टल
राजधानी रांची में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. रांची के मांडर थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों में विशाल सिंह, अभिषेक शर्मा और करण गोप शामिल हैं.
नेटवर्क का मास्टरमाइंड है अभिषेक शर्मा
रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया, इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड अभिषेक शर्मा है, जो बिहार से अवैध पिस्तौल लाकर रांची के अपराधियों को सप्लाई करता था. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अभिषेक एक पिस्तौल करीब 35 हजार रुपये में बेचता था. पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, चार मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किया हैं.
मंगलवार को रांची के मैक्लूस्कीगंज इलाके से दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया था. जिनमें सोनू तस्कर भी शामिल था. सोनू अंसारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस आर्म्स तस्करी नेटवर्क की अहम जानकारी मिली, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां जुड़े हैं: प्रवीण पुष्कर, एसपी ग्रामीण
गिरफ्तार बदमाशों के नाम एवं पता:-
- विशाल सिंह, उम्र करीब 30 साल, पिता-राजेंद्र सिंह, निवासी- थाना माण्डर, रांची
- अभिषेक शर्मा, उम्र करीब 29 साल, पिता- सुधांशु शर्मा, निवाली- थाना चान्हो, रांची
- करण गोप, उम्र करीब 26 साल, पिता- अमरजीत महतो, निवासी- थाना माण्डर, रांची
अभिषेक शर्मा का आपराधिक रिकॉर्ड:-
चान्हों थाना कांड सं. 0-99/23. 12.07.23, धारा-25 (1-8) a/26/35 Arms Act.
जब्त सामान:-
- तीन देसी पिस्टल
- दस 7.65 की गोली
- चार मैगजीन
- दो स्कीन टच मोबाइल
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