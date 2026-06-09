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साधु का भेष धारण कर हजारीबाग में हो रही ठगी, पुलिस ने तीन को पकड़ा

हजारीबाग में पुलिस ने साधु के भेष में ठगी करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है.

police arrested three individuals who swindling people while posing sadhus In Hazaribag
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 9, 2026 at 8:10 PM IST

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हजारीबागः आपके घर में कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आता है तो आप सावधान हो जाएं. ऐसा तो नहीं कि वह ठग है. दरअसल हजारीबाग पुलिस ने ऐसे ही ठग को गिरफ्तार किया है जो साधु का भेष बनाकर महिलाओं से ठगी करने का काम करते थे.

हजारीबाग पुलिस ने तीन ठग को गिरफ्तार किया है. जो साधु का भेष धारण कर महिलाओं से ठगी करते थे. हजारीबाग सदर एसडीपीओ रुपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुड़िया देवी के पति के द्वारा तीन साधु के भेष में घर में बहला फुसला कर ठगी करने की सूचना दी गई.

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों साधु को निजी अस्पताल के पास टोटो पर सवार होकर जाते हुए देखा. जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि यही वे तीन ठग हैं जो साधु का भेष बनाकर ठगी करते हैं. उन्होंने बताया कि महिला से पहले बहला फुसला कर सोने का जेवर, जितिया ठग लिया था. पुलिस के द्वारा उनके पास ठगा हुआ जेवर बरामद किया गया.

साधु का भेष धारण कर हजारीबाग में महिलाओं से हो रही ठगी! (ETV Bharat)

गिरफ्तार तीनों ठगों की पहचान मलेट्री लाठौर, अखिलेश लठौर, तितई लाठौर के तौर पर हुई है. जो रोहतास जिला के आमछार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

सदर एसडीपीओ रुपक कुमार सिंह ने बताया कि झाड़ फूक, तंत्र-मंत्र और घर में अपशगुन कहकर ये ठगी करते थे. ऐसे में अगर कोई साधु आता है तो सावधानी बरतें. हजारीबाग पुलिस अब यह मालूम कर रही है कि कोई गिरोह जिला में सक्रिय तो नहीं है.

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तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी
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