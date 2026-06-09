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साधु का भेष धारण कर हजारीबाग में हो रही ठगी, पुलिस ने तीन को पकड़ा

हजारीबागः आपके घर में कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आता है तो आप सावधान हो जाएं. ऐसा तो नहीं कि वह ठग है. दरअसल हजारीबाग पुलिस ने ऐसे ही ठग को गिरफ्तार किया है जो साधु का भेष बनाकर महिलाओं से ठगी करने का काम करते थे.

हजारीबाग पुलिस ने तीन ठग को गिरफ्तार किया है. जो साधु का भेष धारण कर महिलाओं से ठगी करते थे. हजारीबाग सदर एसडीपीओ रुपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुड़िया देवी के पति के द्वारा तीन साधु के भेष में घर में बहला फुसला कर ठगी करने की सूचना दी गई.

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों साधु को निजी अस्पताल के पास टोटो पर सवार होकर जाते हुए देखा. जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि यही वे तीन ठग हैं जो साधु का भेष बनाकर ठगी करते हैं. उन्होंने बताया कि महिला से पहले बहला फुसला कर सोने का जेवर, जितिया ठग लिया था. पुलिस के द्वारा उनके पास ठगा हुआ जेवर बरामद किया गया.