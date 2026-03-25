ETV Bharat / state

जामताड़ा में गैस बुकिंग के नाम पर करते थे ठगी, पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस की गिरफ्त में साइबर अपराधी ( ईटीवी भारत )