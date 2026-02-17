ETV Bharat / state

एपीके फाइल से बैंक खाते में सेंधमारी, काजू के बागान में बैठकर चल रहा था ठगी का खेल

गिरिडीह: साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है. इस बार पुलिस ने तीन ठगों को गिरफ्तार किया है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है इनमें सरिया थाना क्षेत्र के केशवारी गांव निवासी आशीष मंडल, रंजीत मंडल ओर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचना गांव निवासी रामेश्वर मंडल उर्फ रमेश मंडल शामिल हैं.

यह सफलता एसपी डॉ बिमल कुमार को मिली सूचना पर साइबर डीएसपी आबिद खान और उनकी टीम को मिली है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने चार मोबाइल और पांच सिमकार्ड भी बरामद किया है. मामले की जानकारी एसपी डॉ बिमल कुमार ने मंगलवार को दी. उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी. जानकारी मिली थी कि ताराटांड थाना क्षेत्र के बड़कीटांड से जबरदाहा जाने वाली पक्की सड़क के किनारे काजू बगान में बैठ कर कुछ साइबर अपराधियों द्वारा फोन के माध्यम से ठगी कर रहे हैं.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

साइबर डीएसपी के नेतृत्व में की छापेमारी

सूचना पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम के द्वारा छापामारी की गई और तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने बताया कि वे लोग कई बैंकों की फर्जी एपीके फाइल भेजते थे. जिसके बाद बैंक अधिकारी बन कर आम जनता को झांसे में लेकर उनके साथ साइबर ठगी किया करते थे.