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स्कूल में बैठकर करते थे साइबर ठगी, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

जामताड़ा में साइबर गिरोह पहले खेत, जंगल और झाड़ में बैठकर अपराध को अंजाम देता था, लेकिन अब जंगल झाड़ होते हुए स्कूल परिसर को ठिकाना बनाने लगा है. ऐसा ही मामला जामताड़ा के करमाटांड़ थाना अंतर्गत ताराबहाल उत्क्रमित मध्य विद्यालय से सामने आया है. जहां स्कूल के बरामदे में बैठकर साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था. सूचना पाकर पुलिस ने गिरोह को पकड़ लिया है. इसके अलावा पैराटल गांव से पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा है.

जामताड़ा: जिले के एक स्कूल को साइबर अपराधियों ने ठिकाना बना लिया था, जहां बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, वहां साइबर अपराधियों ने ठगी करने का ठिकाना बना लिया था. जामताड़ा पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही. इस दौरान पुलिस ने स्कूल परिसर समेत विभिन्न अड्डों पर ठगी करते हुए तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से छह मोबाइल और चार फर्जी सिम बरामद किया है. पकड़े गए साइबर अपराधियों के बारे में बताया जाता है कि कस्टमर को संदिग्ध ऐप के जरिए फोन पे में मैसेज भेजते थे. फिर लिंक को एक्सेप्ट करने के लिए ग्राहक को बोलते थे. कस्टमर द्वारा जैसे ही लिंक पर क्लिक किया जाता था, सारा डिटेल्स साइबर अपराधी के पास पहुंच जाता था. फिर उनका अकाउंट खाली कर देते थे. पकड़े गए साइबर अपराधियों द्वारा कितने लोगों से ठगी की गई है, इसे लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है.

साइबर डीएसपी ने दी जानकारी

साइबर थाना के डीएसपी अमित कुमार ने पकड़े गए साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी देते हैं बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधी एक ऐप से फोन पे में 1999 का कैशबैक का मैसेज भेजते थे. इसके बाद ग्राहक को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे. जैसे ही ग्राहक एक्सेप्ट करते थे. ऐप में पैसा आ जाता था. उस पैसा से यह गिफ्ट कार्ड करते थे और फिर गिफ्ट को कमीशन पर भी बेचते थे. फिलहाल पकड़े गए तीनों साइबर अपराधियों को साइबर थाना में मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा के तहत जामताड़ा जेल भेज दिया है.

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