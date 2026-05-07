सरायकेला में 16.50 लाख की ब्राउन शुगर बरामद, मामले में महिला समेत तीन गिरफ्तार
सरायकेला में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. 16.50 लाख रुपयों की ब्राउन शुगर भी बरामद की.
Published : May 7, 2026 at 4:31 PM IST
सरायकेला: जिले की पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत कपाली ओपी क्षेत्र से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 16.50 लाख रुपये आंकी गई है.
गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
मामले का खुलासा करते हुए एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि 6 मई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंधुगोड़ा स्थित इम्तियाज खान के मकान में नशे का काला कारोबार चल रहा है. त्वरित कार्रवाई के लिए गठित विशेष टीम ने जब उक्त मकान में दबिश दी, तो वहां से 82.80 ग्राम ब्राउन शुगर (679 पुड़ियां) बरामद की गईं.
गिरफ्तार आरोपियों का प्रोफाइल
पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें मास्टरमाइंड महाराज अली भी शामिल है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैंः
• महाराज अली (पुराना आपराधिक इतिहास, आरआईटी थाना में वांछित),
• असगर अली और
• शबनम परवीन
ये तीनों आरोपी उक्त मकान में किराएदार बनकर रह रहे थे और वहीं से तस्करी का नेटवर्क चला रहे थे.
न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी
पुलिस ने आरोपियों की बायोमेट्रिक जांच और फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है. पकड़े गए सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब इस गिरोह के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सफेदपोशों को भी बेनकाब किया जा सके.
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