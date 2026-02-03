ETV Bharat / state

लक्सर लूटकांड का खुलासा, पुराना कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने लक्सर में डकैती के मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

laksar robbery revealed
लक्सर लूटकांड का खुलासा (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 3, 2026 at 9:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में दो दिन पहले हुई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए फरार तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपितों के पास से लूट की रकम और घटना में उपयोग बाइक भी बरामद की है. घटना का मास्टरमाइंड पुराना नौकर सामने आया है. जबकि एक आरोपी को घटना के दौरान ही लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.

1 फरवरी को रवि राठौर पुत्र मुन्ना लाल निवासी लक्सर गांव के साथ चार बदमाशों ने रास्ते में रोककर मारपीट करते हुए कलेक्शन के बैग में रखी रकम और मोबाइल छीन लिया था. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया था, जबकि तीन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे थे. इस संबंध में रवि राठौर ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था.

लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने टीम गठित कर मामला का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए. पुलिस टीम ने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहकर अलग-अलग माध्यमों से आवश्यक जानकारी जुटाई और वारदात में इस्तेमाल बाइक और संदिग्ध गतिविधियों का डाटा एकत्रित कर प्रकाश में आए 4 संदिग्धों में से तीन को चेकिंग के दौरान लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान पुलिस ने संदिग्धों के कब्जे से लूटी गई कुल 1 लाख 85 हजार कैश, वारदात में इस्तेमाल बाइक, पीड़ित का आधार कार्ड और 1 बैग बरामद किया.

एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि, पूछताछ में एक आरोपित गुलशेर ने बताया कि वह लक्सर स्थित परचून की दुकान पर पिछले 6 से 7 साल से काम करता था. ई-रिक्शा से परचून का सामान अन्य दुकानदारों को सप्लाई करता था. लेकिन दुकान स्वामी से अनबन होने पर कुछ दिन पहले उसने काम छोड़ दिया. उसे पता था कि बेचे जाने वाले सामान का कलेक्शन रवि नाम का युवक करता है और हर रविवार को सुल्तानपुर की तरफ से दुकानों से रुपए कलेक्ट कर मोटी रकम दुकान स्वामी को देता है.

आरोपी गुलशेर ने अपने गांव के साथी सलमान, फरमान और साहिल निवासी लक्सर को रवि के बारे में बताया और लूटकर अच्छा मुनाफा कमाने का ऑफर दिया. वारदात के दिन चारों ने दोपहर के समय मिलकर रवि को डंडों से पीटा और कलेक्शन के पैसों वाला बैग छीनकर फरार हो गए.

परिजनों से कहासुनी के बाद युवती ने की आत्महत्या: लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पारिवारिक कारणों के तंग आकर आत्महत्या कर ली. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लक्सर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती की अपने परिजनों के साथ किन्हीं बातों को लेकर कहासुनी हो गई. बताया जा रहा है कि नाराज होकर युवती ने घर में खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए खौफनाक कदम उठाया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवारजन युवती को लेकर लक्सर सामुदायिक केंद्र भी पहुंचे, जहां उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया.

डॉक्टर ने घटना की जानकारी लक्सर कोतवाली पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के पंचनामा की कार्रवाई कर उसके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

लक्सर लूटकांड का खुलासा
लूटकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार
THREE ACCUSED OF ROBBERY ARRESTED
GIRL COMMITS SUICIDE IN LAKSAR
LAKSAR ROBBERY REVEALED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.