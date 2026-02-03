ETV Bharat / state

लक्सर लूटकांड का खुलासा, पुराना कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड, तीन आरोपी गिरफ्तार

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में दो दिन पहले हुई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए फरार तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपितों के पास से लूट की रकम और घटना में उपयोग बाइक भी बरामद की है. घटना का मास्टरमाइंड पुराना नौकर सामने आया है. जबकि एक आरोपी को घटना के दौरान ही लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.

1 फरवरी को रवि राठौर पुत्र मुन्ना लाल निवासी लक्सर गांव के साथ चार बदमाशों ने रास्ते में रोककर मारपीट करते हुए कलेक्शन के बैग में रखी रकम और मोबाइल छीन लिया था. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया था, जबकि तीन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे थे. इस संबंध में रवि राठौर ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था.

लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने टीम गठित कर मामला का शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए. पुलिस टीम ने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहकर अलग-अलग माध्यमों से आवश्यक जानकारी जुटाई और वारदात में इस्तेमाल बाइक और संदिग्ध गतिविधियों का डाटा एकत्रित कर प्रकाश में आए 4 संदिग्धों में से तीन को चेकिंग के दौरान लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान पुलिस ने संदिग्धों के कब्जे से लूटी गई कुल 1 लाख 85 हजार कैश, वारदात में इस्तेमाल बाइक, पीड़ित का आधार कार्ड और 1 बैग बरामद किया.

एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि, पूछताछ में एक आरोपित गुलशेर ने बताया कि वह लक्सर स्थित परचून की दुकान पर पिछले 6 से 7 साल से काम करता था. ई-रिक्शा से परचून का सामान अन्य दुकानदारों को सप्लाई करता था. लेकिन दुकान स्वामी से अनबन होने पर कुछ दिन पहले उसने काम छोड़ दिया. उसे पता था कि बेचे जाने वाले सामान का कलेक्शन रवि नाम का युवक करता है और हर रविवार को सुल्तानपुर की तरफ से दुकानों से रुपए कलेक्ट कर मोटी रकम दुकान स्वामी को देता है.