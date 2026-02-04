जीजा, साला और ससुर ने की एक करोड़ की नकबजनी, पुलिस ने बरामद
जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से एक करोड़ मूल्य के सोना व चांदी के आभूषण व नकदी बरामद करने में सफलता हासिल की है.
जोधपुर: शहर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में 25 जनवरी को एक घर में हुई 1 करोड़ रुपए मूल्य के समान और नकदी की नकबजनी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं. आरोपियों ने रैकी करके इस घटना को अंजाम दिया था. तीनों उदयपुर और बांसवाड़ा के रहने वाले हैं. घटना को अंजाम देने के लिए ही जोधपुर आए थे. यहां पर एक बाइक चोरी की, इस बाइक पर शहर में दो-तीन जगह पर रुके और उसके बाद सरदारपुरा स्थित एक घर पर नकबजनी को अंजाम दिया.
पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस थाना सरदारपुरा के बी रोड पर भरत मेहता के मकान में हुई बड़ी नकबजनी मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी लगभग एक करोड़ मूल्य के सोना व चांदी के आभूषण व नकदी बरामद करने में सफलता हासिल हुई है. पुलिस कमिश्नर ने सरदारपुरा थाना अधिकारी जय किशन सोनी और उनकी टीम को पुरस्कार करने की भी घोषणा की है.
200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले तब नजर आए आरोपी: डीसीपी विनीत बंसल ने बताया कि घटना के बाद पुलिस थाना सरदारपुर की टीम ने पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले. करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब आरोपियों की पहचान हुई और उसके बाद उनका पीछा किया गया. जांच पड़ताल से यह ज्ञात हुआ कि उदयपुर व बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले चाबी बनाने वाले सीकलीगर इस प्रकार की वारदात कर सकते हैं. इस पर सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त फोटो के आधार पर एक विशेष टीम बांसवाड़ा रवाना की गई. टीम ने बांसवाड़ा व उदयपुर में रहकर गोपनीय तरीके से सादा वस्त्रों में घूमकर घटना में शामिल अपराधियों को नामजद किया.
चोरी कर बस से गए बांसवाड़ा: उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान दीपसिंह व रणदीप सिंह सीकलीगर के रूप में हुई है. चोरी की घटना को अंजाम देकर बस में बैठकर पिंडवाड़ा से होते हुए बांसवाड़ा में अपने निवास स्थान पर पहुंच गए. यहां पर दीपसिंह के पिता तिस्थसिंह ने चोरी के सामान को अपने हिसाब से छिपाकर पूरे परिवार सहित बांसवाड़ा से फरार हो गए. सरदारपुरा पुलिस थाना के विशेष टीम द्वारा अपराधियों के ठिकाने बांसवाड़ा, उदयपुर, रतलाम तथा बड़ौदा गुजरात में लगातार पीछा कर तीनों अपराधियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया.