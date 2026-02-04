ETV Bharat / state

जीजा, साला और ससुर ने की एक करोड़ की नकबजनी, पुलिस ने बरामद

पुलिस थाना सरदारपुरा ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में 25 जनवरी को एक घर में हुई 1 करोड़ रुपए मूल्य के समान और नकदी की नकबजनी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं. आरोपियों ने रैकी करके इस घटना को अंजाम दिया था. तीनों उदयपुर और बांसवाड़ा के रहने वाले हैं. घटना को अंजाम देने के लिए ही जोधपुर आए थे. यहां पर एक बाइक चोरी की, इस बाइक पर शहर में दो-तीन जगह पर रुके और उसके बाद सरदारपुरा स्थित एक घर पर नकबजनी को अंजाम दिया. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस थाना सरदारपुरा के बी रोड पर भरत मेहता के मकान में हुई बड़ी नकबजनी मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी लगभग एक करोड़ मूल्य के सोना व चांदी के आभूषण व नकदी बरामद करने में सफलता हासिल हुई है. पुलिस कमिश्नर ने सरदारपुरा थाना अधिकारी जय किशन सोनी और उनकी टीम को पुरस्कार करने की भी घोषणा की है.