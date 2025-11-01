नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया वायरल, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार
नैनीताल के रामनगर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 1, 2025 at 5:32 PM IST
रामगनर: नैनीताल जिले की रामनगर पुलिस ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने के सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने प्रकरण में फरार चल रहे मुख्य आरोपी फरमान समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूरे मामले में अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.
कोतवाल सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले रामनगर क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया था. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने इस प्रकरण में चार आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी. वहीं शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी फरमान और उसके दो साथियों जीशान और शोएब तीनों निवासी रामनगर के ग्राम चिलकिया को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी. आखिरकार शनिवार को उन्हें मुखबिर की सटीक सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया. तीनों को आज न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई है. कोतवाल ने कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये है मामला: दरअसल, नाबालिग की मां ने 26 अक्टूबर को पुलिस को तहरीर देकर सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ गलत कार्य किया गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने दो दिन पूर्व एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं आज कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने इस मामले में शामिल अन्य तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण से जुड़ी हर पहलू की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि किसी भी दोषी को छोड़ा न जाए.
