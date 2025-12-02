ETV Bharat / state

सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म, तीन युवक गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

सिमडेगा: जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. जिसे मंगलवार को जेल भेज दिया गया है. घटना 29 नवंबर की बतायी जा रही है. पीड़िता के परिजन ने अपने आवेदन में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी अपने तीन सहेलियों और एक लड़का मित्र के साथ कोलेबिरा घुमने गई थी.

29 नवंबर की है घटना

29 नवंबर को देर रात होने के कारण सभी लड़कियों को उनका लड़का मित्र अपने घर ले जा रहा था. इसी दौरान जंगल के रास्ते तीन लडके गोपी सिंह, विकास सिंह, तारकेश्वर सिंह ने उन्हें रोककर गाली गलौज और मारपीट करने लगे. मारपीट के भय से तीन लड़कियां और साथ जा रहा एक लडका मित्र वहां से भाग गया. इसी दौरान तीनों आरोपियों ने एक नाबालिग लड़की को पकड़कर अपने साथ सुनसान जंगल ले गया. जहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला