ETV Bharat / state

पलामू में बच्चे को पिस्टल सटा कर लूटपाट करने वाले 3 गिरफ्तार, किराएदार बन कर रहा था आरोपी

पलामू में पिस्टल सटाकर लूटपाट करने वाले तीन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. किराएदार बनकर पीड़ित के घर में आरोपी रहता था.

three accused arrested in palamu
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 25, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन क्षेत्र के छेछानी टोला में 18 नवंबर को अपराधियों ने एक बच्चे की कनपटी में पिस्टल सटा कर लूट की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट के सभी सोने के जेवरात को बरामद कर लिया है.

18 नवंबर को घटना को दिया था अंजाम

18 नवंबर को पलामू के रेडमा के छेछानी टोला के इलाके में पूनम तिवारी के बच्चों को पिस्तौल सटाकर अपराधियों ने सोने के जेवरात एवं अन्य सामग्री को लूट लिया था. इस घटना का मास्टरमाइंड पूनम तिवारी के घर में रहने वाला किराएदार ही निकला है. किराएदार ने ही लूट की योजना तैयार की थी और घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ के रहने वाले राजकुमार, सचिन कुमार और विशाल कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देतीं एसपी (ईटीवी भारत)

पीड़ित के घर किराए पर रहते थे आरोपी: एसपी

एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि विशाल कुमार नामक आरोपी पीड़ित के घर में किराएदार के रूप में रहता था. विशाल कुमार ऑटो चलाता है और उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था. घटना में शामिल राजकुमार नामक आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और आधा दर्जन से अधिक घटनाओं का आरोपी है. वो हत्या और लूट समेत कई बड़े घटनाओं में शामिल रहा है.

एसपी ने बताया कि पलामू के इलाके में लगातार खबर आ रही है कि कई लोग किराएदार का सत्यापन नहीं करवा रहे हैं. कई घटनाओं में बाहर के गैंग की भूमिका निकलकर सामने आ रही है. छापेमारी अभियान में टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार, सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण, संतोष गुप्ता, अनंत कुमार सिंह और एएसआई संदीप राम शामिल थे.

ये भी पढ़ें: यूपी और बिहार का गैंग पलामू में कर रहा डकैती और चोरी, ग्रामीणों के चंगुल में आया डकैत

जमीन विवाद में चली गोली, घटनास्थल से तीन आरोपी गिरफ्तार, दो पिस्टल और गोली बरामद

वीडियो जारी कर किया था चैलेंज, पुलिस के शिकंजे में आया नेटवर्क मार्केटिंग का किंग!

TAGGED:

PALAMU
ACCUSED ARRESTED
पलामू में तीन आरोपी गिरफ्तार
लूटपाट करने वाले आरोपी गिरफ्तार
THREE ACCUSED ARRESTED IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.