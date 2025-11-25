पलामू में बच्चे को पिस्टल सटा कर लूटपाट करने वाले 3 गिरफ्तार, किराएदार बन कर रहा था आरोपी
पलामू में पिस्टल सटाकर लूटपाट करने वाले तीन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. किराएदार बनकर पीड़ित के घर में आरोपी रहता था.
पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन क्षेत्र के छेछानी टोला में 18 नवंबर को अपराधियों ने एक बच्चे की कनपटी में पिस्टल सटा कर लूट की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट के सभी सोने के जेवरात को बरामद कर लिया है.
18 नवंबर को घटना को दिया था अंजाम
18 नवंबर को पलामू के रेडमा के छेछानी टोला के इलाके में पूनम तिवारी के बच्चों को पिस्तौल सटाकर अपराधियों ने सोने के जेवरात एवं अन्य सामग्री को लूट लिया था. इस घटना का मास्टरमाइंड पूनम तिवारी के घर में रहने वाला किराएदार ही निकला है. किराएदार ने ही लूट की योजना तैयार की थी और घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ के रहने वाले राजकुमार, सचिन कुमार और विशाल कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
पीड़ित के घर किराए पर रहते थे आरोपी: एसपी
एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि विशाल कुमार नामक आरोपी पीड़ित के घर में किराएदार के रूप में रहता था. विशाल कुमार ऑटो चलाता है और उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था. घटना में शामिल राजकुमार नामक आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और आधा दर्जन से अधिक घटनाओं का आरोपी है. वो हत्या और लूट समेत कई बड़े घटनाओं में शामिल रहा है.
एसपी ने बताया कि पलामू के इलाके में लगातार खबर आ रही है कि कई लोग किराएदार का सत्यापन नहीं करवा रहे हैं. कई घटनाओं में बाहर के गैंग की भूमिका निकलकर सामने आ रही है. छापेमारी अभियान में टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार, सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण, संतोष गुप्ता, अनंत कुमार सिंह और एएसआई संदीप राम शामिल थे.
