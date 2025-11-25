ETV Bharat / state

पलामू में बच्चे को पिस्टल सटा कर लूटपाट करने वाले 3 गिरफ्तार, किराएदार बन कर रहा था आरोपी

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन क्षेत्र के छेछानी टोला में 18 नवंबर को अपराधियों ने एक बच्चे की कनपटी में पिस्टल सटा कर लूट की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट के सभी सोने के जेवरात को बरामद कर लिया है.

18 नवंबर को घटना को दिया था अंजाम

18 नवंबर को पलामू के रेडमा के छेछानी टोला के इलाके में पूनम तिवारी के बच्चों को पिस्तौल सटाकर अपराधियों ने सोने के जेवरात एवं अन्य सामग्री को लूट लिया था. इस घटना का मास्टरमाइंड पूनम तिवारी के घर में रहने वाला किराएदार ही निकला है. किराएदार ने ही लूट की योजना तैयार की थी और घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ के रहने वाले राजकुमार, सचिन कुमार और विशाल कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देतीं एसपी (ईटीवी भारत)

पीड़ित के घर किराए पर रहते थे आरोपी: एसपी