तिलक नगर हत्याकांड का खुलासा: प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हुए युवक की हत्या के मामले में पश्चिमी जिला पुलिस ने एक नाबालिक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में सामने आया है कि नाबालिक आरोपी की बहन का प्रेम संबंध मृतक युवक से था. जिसकी वजह से उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी.



डीसीपी ने शरद भास्कर बताया कि 2 फरवरी की रात पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए तिलक नगर इलाके में चाकूबाजी की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही डीडी एंट्री दर्ज कर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल युवक को डीडीयू अस्पताल ले जाया जा चुका था. कुछ ही देर बाद अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि 20 वर्षीय शिवम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है.



घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया गया और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.



डीसीपी शरद भास्कर ने बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया कि मृतक शिवम का एक नाबालिग की बहन से संबंध था, जिसे लेकर आरोपी पक्ष नाराज था. इसी बात को लेकर पहले विवाद हुआ और फिर आरोपियों ने शिवम को घेरकर चाकू से हमला कर दिया. हत्या के बाद आरोपी अलग-अलग जगहों पर छिप गए थे. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तकनीकी सर्विलांस किया और वैज्ञानिक तरीके से जांच को आगे बढ़ाया. लगातार छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

डीसीपी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है और फोरेंसिक जांच कराई जा रही है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

