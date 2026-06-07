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हरिद्वार कौशल्या मर्डर केस का खुलासा, प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार, जानिए क्यों दिया हत्या को अंजाम

कौशल्या हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार ( फोटो- ETV Bharat )

हरिद्वार: कौशल्या ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में महिला के प्रेमी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. प्रेम प्रसंग के चलते कौश्लया की गला घोंटकर की गई थी और पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को क्षत विक्षत कर दिया था. इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस को 25 दिन तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने देशभर में मिसिंग चल रही 1,664 कौशल्या नाम की महिलाओं की जानकारी जुटाई. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की 600 घंटे तक मॉनिटरिंग की. तब जाकर यूपी के बुंदेलखंड से हत्यारोपी पुलिस के हत्थे चढ़े. हरिद्वार कौशल्या मर्डर केस का खुलासा (फोटो- ETV Bharat) 10 मई को मिला था महिला का नग्न अवस्था में शव: हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक, बीती 10 मई को श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित चंडी देवी मंदिर के रोपवे के पास टूटे हुए पैदल रास्ते पर एक अज्ञात महिला का शव बिना कपड़ों के जंगल में पड़ा मिला था. श्यामपुर थाना पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए. पूरी तरह सड़ चुका था चेहरा: घटनास्थल और आस पास मौजूद दो कुंडल, एक टूटा हुआ मंगलसूत्र, एक सफेद रंग का गमछा और महिला के गले से एक ब्लाउज, जो कि गले को कस कर बांधा हुआ था, उसे बरामद किया. घटना स्थल के आसपास मौजूद कीडे़ मकोड़ों की वजह से महिला का चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था. जिसके कारण पहचान करीब-करीब असंभव सी लग रही थी. एसपी क्राइम निशा यादव को सौंपी गई पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी: एसएसपी नवनीत सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद थाना श्यामपुर में टीम का गठन कर टेक्निकल सपोर्ट की जिम्मेदारी सीआईयू हरिद्वार को सौंपी. साथ ही पूरे प्रकरण के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी एसपी क्राइम निशा यादव को सौंपी. पुलिस को दिए गए दो टास्क: पुलिस टीम को दो टास्क दिए गए, जिसमें पहला टास्क था, महिला की पहचान करना और दूसरा टास्क था, इस हत्याकांड की पूरी पटकथा को सामने लाकर कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाना. चेहरा सड़ा गला होने की वजह से पहचान करने में दिक्कतें आ रही थी. महिला के हाथ पर गुदा था टैटू: वहीं, जांच के दौरान पुलिस टीम को मृतका के दाहिने हाथ पर अंग्रेजी में कौशल्या व एक गमला और बायें हाथ पर दिल के आकार में अग्रेजी के केपिटल अक्षरों में K R व दिल के बाहर अलग से R गुदा हुआ मिला. इसके अलावा बायं हाथ के हथेली के पिछले हिस्से पर ॐ का निशान भी बना हुआ था. 72 घंटे तक पहचान न होने पर पुलिस ने किया दाह संस्कार: तमाम टेक्निकल माध्यम से डीसीआरबी, एससीआरबी व एनसीआरबी को भेजा गया, लेकिन शुरुआती 72 घंटे तक पहचान न हो पाने पर शव का दाह संस्कार कर दिया गया. इसके बाद पुलिस की ओर से चंडीघाट चौकी प्रभारी संतोष सेमवाल की ओर से थाना श्यामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया.