हरिद्वार कौशल्या मर्डर केस का खुलासा, प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार, जानिए क्यों दिया हत्या को अंजाम
हरिद्वार कौशल्या ब्लाइंड मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, शादीशुदा होने के बाद भी प्रेमी पर डाल रही थी शादी का दबाव, जानिए पूरी वारदात
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 7, 2026 at 3:37 PM IST
हरिद्वार: कौशल्या ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में महिला के प्रेमी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. प्रेम प्रसंग के चलते कौश्लया की गला घोंटकर की गई थी और पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को क्षत विक्षत कर दिया था.
इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस को 25 दिन तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने देशभर में मिसिंग चल रही 1,664 कौशल्या नाम की महिलाओं की जानकारी जुटाई. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की 600 घंटे तक मॉनिटरिंग की. तब जाकर यूपी के बुंदेलखंड से हत्यारोपी पुलिस के हत्थे चढ़े.
10 मई को मिला था महिला का नग्न अवस्था में शव: हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक, बीती 10 मई को श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित चंडी देवी मंदिर के रोपवे के पास टूटे हुए पैदल रास्ते पर एक अज्ञात महिला का शव बिना कपड़ों के जंगल में पड़ा मिला था. श्यामपुर थाना पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए.
पूरी तरह सड़ चुका था चेहरा: घटनास्थल और आस पास मौजूद दो कुंडल, एक टूटा हुआ मंगलसूत्र, एक सफेद रंग का गमछा और महिला के गले से एक ब्लाउज, जो कि गले को कस कर बांधा हुआ था, उसे बरामद किया. घटना स्थल के आसपास मौजूद कीडे़ मकोड़ों की वजह से महिला का चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था. जिसके कारण पहचान करीब-करीब असंभव सी लग रही थी.
एसपी क्राइम निशा यादव को सौंपी गई पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी: एसएसपी नवनीत सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद थाना श्यामपुर में टीम का गठन कर टेक्निकल सपोर्ट की जिम्मेदारी सीआईयू हरिद्वार को सौंपी. साथ ही पूरे प्रकरण के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी एसपी क्राइम निशा यादव को सौंपी.
पुलिस को दिए गए दो टास्क: पुलिस टीम को दो टास्क दिए गए, जिसमें पहला टास्क था, महिला की पहचान करना और दूसरा टास्क था, इस हत्याकांड की पूरी पटकथा को सामने लाकर कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाना. चेहरा सड़ा गला होने की वजह से पहचान करने में दिक्कतें आ रही थी.
महिला के हाथ पर गुदा था टैटू: वहीं, जांच के दौरान पुलिस टीम को मृतका के दाहिने हाथ पर अंग्रेजी में कौशल्या व एक गमला और बायें हाथ पर दिल के आकार में अग्रेजी के केपिटल अक्षरों में K R व दिल के बाहर अलग से R गुदा हुआ मिला. इसके अलावा बायं हाथ के हथेली के पिछले हिस्से पर ॐ का निशान भी बना हुआ था.
72 घंटे तक पहचान न होने पर पुलिस ने किया दाह संस्कार: तमाम टेक्निकल माध्यम से डीसीआरबी, एससीआरबी व एनसीआरबी को भेजा गया, लेकिन शुरुआती 72 घंटे तक पहचान न हो पाने पर शव का दाह संस्कार कर दिया गया. इसके बाद पुलिस की ओर से चंडीघाट चौकी प्रभारी संतोष सेमवाल की ओर से थाना श्यामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया.
पुलिस के सामने आई समस्या: पहले टास्क के तौर पर महिला की पहचान पता करने में जुटी टीम को यहां एक और समस्या का सामना करना पड़ा. आंधी तूफान की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण घटनास्थल के आसपास मौजूद सीसीटीवी कैमरों से वारदात की संभावित तिथि की किसी तरह का कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी.
सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सत्यापन कर जानकारी जुटाई: टीम ने घटनास्थल के 5 किमी के परिधि के सभी कैमरों की 1 मई से 10 मई तक की बैकअप फुटेज की जांच की. घटनास्थल के आस पास बस्तियों, होटल, धर्मशाला और होमस्टे में सत्यापन करते हुए विभिन्न पोर्टल्स पर कौशल्या नाम की महिला की गुमशुदगी के बारे में जानकारी की गई.
1,664 कौशल्या नाम की महिलाओं की मिली गुमशुदगी: सभी माध्यमों से साल 2019 से अब तक कुल 1,664 कौशल्या नामक महिलाओं की गुमशुदगी की जानकारी मिली. इसके अलावा जिले की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम की ओर से सोशल मीडिया साइट पर कौशल्या नाम की महिला की मिसिंग या अन्य सूचना पर लगातार निगरानी की जा रही थी.
1,64,605 फोन नंबरों में दर्ज नामों की ट्रू कॉलर एप के जरिए की शिनाख्त: एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से सभी का डाटा इकट्ठा कर संबंधित थानों और सरहदीय जिलों में संपर्क करने के साथ ही करीब 144 घंटों का डंप डाटा से मिले लगभग 1,64,605 नंबरों में अंकित नामों की ट्रू कॉलर एप के जरिए शिनाख्त की गई.
3 लोगों के साथ चंडी देवी मंदिर की तरफ जाती दिखी महिला: अब तक की जांच में 8 मई तक की सीमित फुटेज में रात के वक्त 3 संदिग्ध व्यक्ति और एक महिला को चंडी देवी मंदिर की तरफ जाते देखा गया. लौटते वक्त संदिग्धों के साथ महिला मौजूद नहीं थी. रूट चार्ट, संदिग्ध नंबरों का बारीकी से निरीक्षण करने पर टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी.
तीनों लोगों ने महिला की गला घोंट कर की हत्या: वहीं, जांच में उत्तर प्रदेश के बांदा 3 संदिग्ध राकेश, रामप्रकाश उर्फ गोविंदा और छेदीलाल के नाम प्रकाश में आए. अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि तीनों संदिग्ध ने आपराधिक षडयंत्र रचकर कौशिल्या पत्नी पप्पू निवासी बांदा (उत्तर प्रदेश) की गला घोंट कर हत्या की है. जिसके बाद जाल बिछाकर तीनों को गिरफ्तार किया गया.
रामप्रकाश के साथ थे कौशल्या के प्रेम संबंध: पूछताछ में पता चला कि हत्यारोपी रामप्रकाश की कौशल्या से प्रेम संबंध थे. पहले से शादीशुदा होने के बाद भी कौशल्या लगातार रामप्रकाश पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी. इस दबाव से तंग आकर रामप्रकाश ने अपने भाई राकेश और सगे जीजा छेदीलाल के साथ मिलकर कौशल्या को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.
हत्या के लिए क्यों चुना हरिद्वार? यहां लाकर जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या को अंजाम देने के लिए चंडी देवी दर्शन के बहाने हत्यारोपियों ने जानबूझकर घर से इतनी दूर हरिद्वार को इसलिए चुना, ताकि मृतका की पहचान ही न हो पाए, लेकिन हरिद्वार पुलिस ने उनकी योजना विफल कर तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम-
- रामप्रकाश उर्फ गोविंदा पुत्र राजा (उम्र 20 वर्ष), निवासी- ग्राम ग्योडीबाबा, थाना कोतवाली नगर बांदा, उत्तर प्रदेश
- राकेश पुत्र राजा (उम्र 25 वर्ष), निवासी- ग्राम ग्योडीबाबा, थाना कोतवाली नगर, बांदा (उत्तर प्रदेश)
- छेदीलाल पुत्र ईशूरी प्रसाद (उम्र 24 वर्ष), निवासी- ग्राम काहला गंछा, थाना कोतवाली नगर, बांदा (उत्तर प्रदेश)
संबंधित खबर पढ़ें-