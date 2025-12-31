युवक की गोली लगने से मौत का मामला, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया अरेस्ट
28 दिसंबर को रुद्रपुर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 31, 2025 at 6:00 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के प्रीत विहार फाजलपुर महरौला में बीते दिनों दो पक्षों के बीच आपसी झगड़े में युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस हत्याकांड का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया. पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूरे प्रकरण में पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.
पुलिस ने बताया कि, रुद्रपुर के फाजलपुर महरौला में 28 दिसंबर की सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई थी. फायरिंग के दौरान खेत में काम करने आए मजदूर कार्तिक की गोली लगकर मौत हो गई थी. मामले में दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास और फिर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया था टीमों ने मैन्युअल पुलिसिंग, तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सघन जांच शुरू की. 29 दिसंबर 2025 को पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी जशनदीप उर्फ जशन निवासी फाजलपुर महरौला को ब्लॉक रोड रुद्रपुर से गिरफ्तार किया.
जबकि दूसरे आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरा को 30 दिसंबर देर रात डीपीएस स्कूल बगवाड़ा क्षेत्र से घटना में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर कार समेत पकड़. उसकी निशानदेही पर 315 बोर की अवैध राइफल भी बरामद हुई, जबकि तीसरा आरोपी तनवीर सिंह जो कि विदेश भागने की फिराक में था, उसे दिल्ली एयरपोर्ट से 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया. आरोपी के खिलाफ 29 दिसंबर को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने अवैध 32 बोर की पिस्टल बरामद की है. गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है. वहीं दूसरे पक्ष के एक आरोपी सिमरनदीप को पुलिस 2 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
पुलिस ने बताया कि प्रीत विहार फाजलपुर महरौला निवासी कश्मीर सिंह की घर के पास ही जमीन है. जबकि बगवाड़ा निवासी सिमरनजीत सिंह की भी उससे सटी हुई जमीन है. दोनों का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है. 28 दिसंबर की सुबह सिमरनजीत सिंह तीनपानी स्थित लेबर अड्डे से 21 मजदूरों को जमीन पर पिल्लर लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से खेत में लेकर पहुंचा था.
इस दौरान जब वह मटर के खेत जोतने लगा तो पास में ही रहने वाले कश्मीर सिंह भी मौके पर पहुंच गया और खेत जोतने का विरोध किया. इससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी.
करीब आधे घंटे तक हुई फायरिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई. फायरिंग की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति को घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
मृतक की पहचान कार्तिक पोतदार पुत्र मानिक पोतदार निवासी विरंची थाना मानपुर जिला पश्चिम चंपारण (बिहार) के रूप में हुई थी. उसी देर रात पुलिस ने उप निरीक्षक की तहरीर पर दो नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी.
