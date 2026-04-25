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जगन्नाथ मंदिर गार्ड मर्डर केस का खुलासा, पहचान उजागर होने के डर से की हत्या, दान पेटी लूटने वाले तीन गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ईटीवी भारत )