ETV Bharat / state

जगन्नाथ मंदिर गार्ड मर्डर केस का खुलासा, पहचान उजागर होने के डर से की हत्या, दान पेटी लूटने वाले तीन गिरफ्तार

जगन्नाथ मंदिर गार्ड मर्डर केस का खुलासा हो गया है. पुलिस ने दान पेटी लूटने वाले वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

THREE ACCUSED ARRESTED IN RANCHI
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में तैनात सुरक्षा गार्ड बिरसा मुंडा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज कांड में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह जानकारी एसएसपी राकेश रंजन ने दी है.

आरोपियों ने अपना जुर्म का कबूला: एसएसपी

यह घटना 24 अप्रैल 2026 की है, जब अज्ञात अपराधियों ने मंदिर में घुसकर न केवल दान पेटी से नकदी चोरी की, बल्कि पहचान उजागर होने के डर से सुरक्षा गार्ड की हत्या भी कर दी. इस मामले में धुर्वा थाना में कांड संख्या 88/26 दर्ज किया गया था. जांच के दौरान घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा. पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसएसपी (ईटीवी भारत)
गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम और पता

गिरफ्तार अभियुक्तों में सभी रांची जिले के ही जगन्नाथपुर स्थित न्यू कॉलोनी के निवासी है. जिसमें बबलू राम के बेटे देव कुमार उर्फ रचित कुमार, रमेश महली के बेटे विकास महली और कृष्णा कुमार के बेटे आयुष कुमार दत्ता शामिल हैं. मौके से आरोपियों के पास से 3 लाख 97 हजार रुपए, हत्या में इस्तेमाल खून से सना पत्थर, घटना के समय पहने गए शर्ट और गमछा, ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल लोहे की रॉड, नए कपड़े और उनकी खरीद की रसीद बरामद किए हैं.

हत्या के पीछे की वजह

पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी मंदिर के पास की बस्ती के रहने वाले हैं. चोरी के दौरान गार्ड बिरसा मुंडा ने उन्हें पहचान लिया था. अपनी पहचान छिपाने और पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने पत्थर से हमला कर उनकी हत्या कर दी और फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी देव कुमार उर्फ रचित कुमार पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि विकास महली का भी आपराधिक इतिहास रहा है.

ये भी पढ़ें: रांची के जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या मामले का खुलासा, एसएसपी ने मंदिर पहुंचकर की पूजा

रांची के जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या, दानपेटी से चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पेड़ के नीचे शुरू हुआ सपना: बिरसा शिक्षा निकेतन में केपी डे ने बदल दी 600 जिंदगियों की राह, पढ़ाई में पैसा नहीं बनता रुकावट

TAGGED:

MURDER CASE
RANCHI
JAGANNATH TAMPLE MURDER CASE
हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार
THREE ACCUSED ARRESTED IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.