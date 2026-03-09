ETV Bharat / state

हरिद्वार पंजनहेड़ी फायरिंग केस, बीजेपी नेता समेत तीन आरोपी अरेस्ट, जिपं उपाध्यक्ष के भाई को लगी थी गोली

आरोपियों के परिजनों ने थाने में पहुंचकर पुलिस पर दूसरे पक्ष के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया और नारेबाजी करते हुए हंगामा किया.

हरिद्वार पंजनहेड़ी फायरिंग केस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 9, 2026 at 6:39 PM IST

हरिद्वार: करीब डेढ़ महीने पहले हरिद्वार के पंजनहेड़ी में हुए गोलीकांड के फरार तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम तरुण चौहान, अभिषेक और गौरव है. गौरव भाजपा के युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं. हालांकि जैसे ही आरोपियों को कनखल थाने में लाया गया, तभी वहां हंगामा खड़ा हो गया.

आरोपियों के परिजनों ने थाने में पहुंचकर पुलिस पर दूसरे पक्ष के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया और नारेबाजी करते हुए हंगामा किया. इस दौरान थाने में भारी पुलिस बल की तैनाती करना पड़ा. पुलिस बमुश्किल आरोपियों को कोर्ट में पेश करने ले जा सकी.

दरअसल, 28 जनवरी को कनखल थाना क्षेत्र के पंजनहेड़ी गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई और मामा के साथ दूसरे पक्ष का विवाद हो गया था. इस दौरान गोली भी चली थी. गोली लगने से दो लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद अतुल चौहान नाम के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया था. जबकि तीन अन्य आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार किया.

पुलिस सुरक्षा में आरोपियों को कोर्ट ले जाया गया. (ETV Bharat)

जानिए क्या था पूरा मामला: बीती 27 जनवरी को नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान द्वारा की गई प्लाटिंग की जांच के लिए प्रशासन की टीम को मौके पर पहुंचना था. उसी दिन गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग हो गई थी.

मारपीट के दौरान अतुल चौहान पक्ष की ओर से जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान पक्ष पर फायरिंग की गई, जिसमें अमित चौहान के भाई सचिन चौहान और कृष्णपाल को गोली लगी थी. जिला अस्पताल से दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था. घटना के बाद ही दोपहर को मुख्य आरोपी अतुल चौहान ने खुद कनखल थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे भी दर्ज किए.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)

अमित चौहान ने मातृ सदन के संत ब्रह्मचारी सुधानंद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया. सुधानंद के अलावा पुलिस ने अतुल चौहान पुत्र सुखवीर सिह, तरुण चौहान पुत्र दीपक, गौरव चौहान पुत्र प्रदीप कुमार और अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

अतुल चौहान का भतीजा तरुण चौहान भाजयुमो में प्रदेश मंत्री है, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अमित चौहान ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे. इस बीच तरुण चौहान की कई बार जमानत याचिका खारिज भी की गई. हालांकि आज कनखल थाना पुलिस ने तरुण, अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों ने परिजनों ने थाने में किया हंगामा. (ETV Bharat)

गिरफ्तारी के बाद जैसे ही पुलिस तीनों आरोपियों को थाने लेकर गए, तभी उनके परिजन भी कनखल थाने पहुंचे और थाने में धरने पर बैठकर हंगामा कर दिया. इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई. भीड़ के बीच से ही पुलिस टीम तीनों आरोपियों को निकालकर कोर्ट ले गई. हालांकि तरुण चौहान ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान को भूमाफिया बताते हुए झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगाया था.

क्या बोले अधिकारी: थाने में हंगामा होते देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा और पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर तीनों आरोपियों को बाहर निकाला. सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि कोर्ट से तीन आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए गए थे. कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर दिया है. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज किए गए हैं. गिरफ्तारी की धाराएं न होने के चलते दूसरे पक्ष के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है. मामले की जांच जारी है.

