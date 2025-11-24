ETV Bharat / state

मझगांव हत्याकांड का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या

चाईबासा के मझगांव में फेरीवाले की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया. हत्या में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

THREE ACCUSED ARRESTED IN CHAIBASA
पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 24, 2025 at 5:54 PM IST

3 Min Read
चाईबासा: मझगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खड़पोस, हटानीसाई में फेरीवाले श्रीराम बिरुवा की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. घटना का प्रारंभिक सुराग उस समय मिला, जब 22 नवंबर 2025 को दोपहर डेढ़ बजे एक मोपेड को झरना नदी तट पर जली अवस्था में पाए जाने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना पर थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह, सहायक उपनिरीक्षक इबनेसार अहमद खान, सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि जली हुई मोपेड खड़पोस निवासी फेरीवाले श्रीराम बिरुवा की है.


बंद घर के दरवाजे में मिले खून के दाग

पुलिस जब श्रीराम बिरुवा के घर पहुंची तो मकान बाहर से बंद था. भीतर टीवी चल रहा था और दरवाजे पर खून के धब्बे मिले. ग्रामीण मुंडा, स्थानीय मुखिया और कुछ लोगों की उपस्थिति में दरवाजा खोला गया. जब दरवाजा खोला तो अंदर का सामान बिखरा पड़ा था. फर्श पर भी खून के निशान मिले. घर में श्रीराम बिरुवा अकेले रहते थे और परचून दुकान व फेरी का कार्य करते थे. उनका परिवार ओडिशा के जोड़ा, हुड़ीसाई में रहता है.

जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

झाड़ी में मिला अर्धनग्न शव

अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों को सूचना दी गई और खोजबीन शुरू की गई. खून के धब्बे का पीछा करते हुए घर से करीब 100 मीटर दूर कब्रिस्तान कैंपस स्थित मस्जिद की जमीन पर झाड़ियों में उनका शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला. जिसके बाद शव को बरामद कर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेजा गया.


तीन नामजद अभियुक्त गिरफ्तार
मृतक के पुत्र जयासिंह बिरुवा के लिखित आवेदन पर मझगांव थाना कांड संख्या 37/25, 23 नवंबर 2025 को धारा 103(1)/238/324(4)/3(5) बीएनएस के तहत तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिसमें 28 वर्षीय सूरज बिरुवा उर्फ टकलू, 21 वर्षीय मधु बांकिरा उर्फ डोंडा और 29 वर्षीय राहुल पिंगवा शामिल था.


पीड़ित द्वारा दायर मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में सभी आरोपियों ने जमीन विवाद के कारण श्रीराम बिरुवा की हत्या करने की बात को स्वीकार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून लगा लोहे का रॉड, खंजर (गुप्ती) और मृतक का खून से सना फुल पैंट घर के पास से बरामद किया है.

