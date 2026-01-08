ETV Bharat / state

रांची में ड्रंक एंड हिट मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, युवक को कार से कुचलने वाले तीन गिरफ्तार

रांची: राजधानी रांची के लालपुर में बार के बाहर हुए ड्रंक एंड हिट केस के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक युवती भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक, गढ़वा के रहने वाले युवक अंकित को अपने वाहन से इन गिरफ्तार आरोपियों ने कुचलकर मार दिया था. जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी.

गिरफ्तार आरोपियों में रोशन गुप्ता, रमनदीप और एक युवती शामिल है. लाल थाना पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. वहीं आरोपी, अंकित को कार से कुचलकर बिहार की ओर भाग गए थे. जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी झारखंड आते समय हुई.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि इसी सप्ताह रांची के लालपुर चौक के पास कार सवार युवकों ने गढ़वा के रहने वाले युवक अंकित कुमार सिंह से मारपीट करने के बाद उस पर कार चढ़ा दी थी, जिससे अंकित की मौत हो गई थी. घटना बीते रविवार रात नौ बजे की है. मृतक अंकित, गढ़वा के मझिआंव थाना क्षेत्र के हरिगांवा गांव का रहना वाला था.

लाल थाना पुलिस, रांची (Etv bharat)

चिकित्सकों ने अंकित को मृत घोषित किया

अंकित, अपने साथियों के साथ रांची के लालपुर स्थित मून डिस्को बार में खाना खाने के लिए आया था. इसी दौरान अंकित का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था. दोनों गुटों में विवाद और मारपीट हुई भी थी. इसी बीच जब अंकित और उसके साथी बाहर निकले, उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कार ने जान से मारने की नीयत से अंकित पर कार चढ़ा दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, बुरी तरह से घायल अंकित को आनन-फानन में सदर अस्पताल से रिम्स ले जाया गया, लेकिन मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मामले में अंकित के मामा सत्यप्रकाश सिंह ने गढ़वा थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी में पलामू के लेस्लीगंज निवासी राजमणि सिंह का बेटा रमनदीप सिंह, रोशन गुप्ता, अंशुल, विक्की खान समेत चार-पांच अज्ञात को आरोपी बनाया गया है.