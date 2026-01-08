ETV Bharat / state

रांची में ड्रंक एंड हिट मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, युवक को कार से कुचलने वाले तीन गिरफ्तार

रांची के लालपुर में ड्रंक एंड हिट मामले में पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में युवती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

Lalpur Police Station, Ranchi
पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 8, 2026 at 7:06 PM IST

रांची: राजधानी रांची के लालपुर में बार के बाहर हुए ड्रंक एंड हिट केस के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक युवती भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक, गढ़वा के रहने वाले युवक अंकित को अपने वाहन से इन गिरफ्तार आरोपियों ने कुचलकर मार दिया था. जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी.

गिरफ्तार आरोपियों में रोशन गुप्ता, रमनदीप और एक युवती शामिल है. लाल थाना पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. वहीं आरोपी, अंकित को कार से कुचलकर बिहार की ओर भाग गए थे. जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी झारखंड आते समय हुई.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि इसी सप्ताह रांची के लालपुर चौक के पास कार सवार युवकों ने गढ़वा के रहने वाले युवक अंकित कुमार सिंह से मारपीट करने के बाद उस पर कार चढ़ा दी थी, जिससे अंकित की मौत हो गई थी. घटना बीते रविवार रात नौ बजे की है. मृतक अंकित, गढ़वा के मझिआंव थाना क्षेत्र के हरिगांवा गांव का रहना वाला था.

Lal Police Station, Ranchi
लाल थाना पुलिस, रांची (Etv bharat)

चिकित्सकों ने अंकित को मृत घोषित किया

अंकित, अपने साथियों के साथ रांची के लालपुर स्थित मून डिस्को बार में खाना खाने के लिए आया था. इसी दौरान अंकित का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था. दोनों गुटों में विवाद और मारपीट हुई भी थी. इसी बीच जब अंकित और उसके साथी बाहर निकले, उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कार ने जान से मारने की नीयत से अंकित पर कार चढ़ा दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, बुरी तरह से घायल अंकित को आनन-फानन में सदर अस्पताल से रिम्स ले जाया गया, लेकिन मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मामले में अंकित के मामा सत्यप्रकाश सिंह ने गढ़वा थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी में पलामू के लेस्लीगंज निवासी राजमणि सिंह का बेटा रमनदीप सिंह, रोशन गुप्ता, अंशुल, विक्की खान समेत चार-पांच अज्ञात को आरोपी बनाया गया है.

किसी बात को लेकर हुआ था विवाद

वहीं अंकित के मामा सत्यप्रकाश की ओर से थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वह अपने भांजे अंकित और उसके दोस्त अर्णव उर्फ सैजल और आकाश कुमार के साथ रविवार रात करीब नौ बजे, रांची के लालपुर चौक स्थित मून डिस्को बार में खाना खाने गए थे. उसी दौरान वहां मौजूद एक दूसरे ग्रुप से किसी बात को लेकर विवाद हो गया.

कार चढ़ाने से पहले अंकित के साथ हुई थी मारपीट

आरोप है कि बाहर निकलते समय दूसरे ग्रुप के एक शख्स ने अंकित की ओर इशारा करते हुए मां-बहन की गालियां दी. उसके बाद दोनों गुटों में कहासुनी मारपीट में बदल गई. दूसरे ग्रुप के लोगों ने अंकित के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसी दौरान सड़क के दूसरी ओर खड़ी सफेद रंग की कार को अंकित पर चढ़ा दिया, इस दौरान घटना में आकाश भी गिर पड़ा. हादसे में आकाश के उनके दाहिने हाथ की हथेली में चोट आई.

आवेदन में बताया गया है कि घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद अंकित को तत्काल सदर अस्पताल रांची ले जाया गया. यहां से उसे रिम्स रेफर किया गया. जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक कार, दो मोबाइल जब्त किया है. इसके साथ ही बाकी के आरोपियों की तलाशी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है.

