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रांची पुलिस ने 10 घंटे के अंदर अपराधियों को किया गिरफ्तार, ऐसे हुआ बरियातू लूटकांड का खुलासा

रांची: मंगलवार शाम रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित प्रीति ज्वेलर्स में हथियार के बल पर लूटकांड का रांची पुलिस ने 10 घंटे के भीतर खुलासा किया है. पुलिस ने वारदात में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही लूटी हुई चांदी भी बरामद की है.

बेहतरीन टीम वर्क से मिली कामयाबी

गिरफ्तार अपराधियों में आशुतोष कुमार, महेश वर्मा और सिराज अंसारी शामिल हैं. तीनों ने कई दिनों तक रेकी करने के बाद हेलमेट पहनकर मंगलवार शाम करीब सात बजे हथियार के बल पर प्रीति ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया था. लूट के बाद पुलिस की दबिश की वजह से तीनों अपराधी रांची से बाहर नहीं भाग पाए थे. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों की पहचान कर उन्हें 10 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार तीनों अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. आशुतोष और महेश पर गिरिडीह में भी मामले दर्ज हैं: पारस राणा, सिटी एसपी

डिलीवरी बॉय का काम करते थे आरोपी

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी डिलवरी बॉय का काम किया करते थे, इसी बहाने तीनों ने जेवर दुकान की रेकी की थी और रांची शहर में किराए के मकान में रहा करते थे.