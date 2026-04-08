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रांची पुलिस ने 10 घंटे के अंदर अपराधियों को किया गिरफ्तार, ऐसे हुआ बरियातू लूटकांड का खुलासा

रांची पुलिस ने 10 घंटे में बरियातू जेवर दुकान लूटकांड का खुलासा कर लिया है. तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

Police arrested three accused
लूट के आरोपी गिरफ्तार (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 8:49 PM IST

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रांची: मंगलवार शाम रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित प्रीति ज्वेलर्स में हथियार के बल पर लूटकांड का रांची पुलिस ने 10 घंटे के भीतर खुलासा किया है. पुलिस ने वारदात में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही लूटी हुई चांदी भी बरामद की है.

बेहतरीन टीम वर्क से मिली कामयाबी

गिरफ्तार अपराधियों में आशुतोष कुमार, महेश वर्मा और सिराज अंसारी शामिल हैं. तीनों ने कई दिनों तक रेकी करने के बाद हेलमेट पहनकर मंगलवार शाम करीब सात बजे हथियार के बल पर प्रीति ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया था. लूट के बाद पुलिस की दबिश की वजह से तीनों अपराधी रांची से बाहर नहीं भाग पाए थे. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों की पहचान कर उन्हें 10 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार तीनों अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. आशुतोष और महेश पर गिरिडीह में भी मामले दर्ज हैं: पारस राणा, सिटी एसपी

डिलीवरी बॉय का काम करते थे आरोपी

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी डिलवरी बॉय का काम किया करते थे, इसी बहाने तीनों ने जेवर दुकान की रेकी की थी और रांची शहर में किराए के मकान में रहा करते थे.

क्या है पूरा मामला

सिटी एसपी ने बताया कि सात मार्च के करीब शाम 6.45 बजे गश्ती दल के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि हरिहर सिंह रोड स्थित प्रीति ज्वेलर्स में लूटपाट की घटना हुई है. बिना देर किए वरीय एसपी को सूचना दी गई. सूचना पर वरीय एसपी ने उद्भेदन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए छापेमारी टीम का गठन किया और छापेमारी शुरू हुई.

इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक, सदर के नेतृत्व में थाना प्रभारी बरियातु एवं सदर तथा अन्य पदाधिकारी एवं तकनीकी शाखा प्रभारी के संयुक्त प्रयास से घटना में संलिप्त तीनों अपराधियों को लूट के सारे सामान, घटना में प्रयोग किये गये दोनों बाइक एवं घटना में प्रयुक्त हथियार गोली को बरामद किया गया. इस सबंध में बरियातु थाना कांड सं.-66/26 दिनांक-7.4.2026 धारा-309(4) BNS दर्ज किया गया है.

क्या-क्या बरामद हुआ

  • TVS राइडर मोटरसाइकिल सं०-JH10CM 2392
  • पल्सर 125 सीसी मोटरसाइकिल सं०-BR46T 7371
  • मोबाइल फोन-5 पीस
  • सोना दुकान से लूटा हुआ सारा सोना/चांदी

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लूट के तीन अपराधी गिरफ्तार
ज्वेलर्स शॉप में लूट
ROBBERY CASE IN RANCHI

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