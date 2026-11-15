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खूंटी में पेट्रोल पंप फायरिंग कांड का 24 घंटे में खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

खूंटी पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

रांची/खूंटीः खूंटी के जियारप्पा स्थित एमएस पुष्पा पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर नोजल कर्मी को गोली मारने की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से तीन देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, आठ गोलियां, दो मैगजीन, एक बाइक और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

13 नवंबर की रात पेट्रोल पंप पर की थी फायरिंग