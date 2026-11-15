खूंटी में पेट्रोल पंप फायरिंग कांड का 24 घंटे में खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार
खूंटी में पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 15, 2026 at 8:16 PM IST
रांची/खूंटीः खूंटी के जियारप्पा स्थित एमएस पुष्पा पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर नोजल कर्मी को गोली मारने की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से तीन देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, आठ गोलियां, दो मैगजीन, एक बाइक और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
13 नवंबर की रात पेट्रोल पंप पर की थी फायरिंग
दरअसल, 13 नवंबर 2026 की रात खूंटी थाना क्षेत्र के जियारप्पा स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार तीन अपराधियों ने फायरिंग की थी. इस घटना में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले नोजल कर्मी के पैर में गोली लगी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने घटनास्थल पर पीएलएफआई जोनल कमांडर राजेश यादव के नाम की एक पर्ची भी फेंकी थी. घटना के बाद पुलिस ने खूंटी थाना कांड संख्या 157/26 दर्ज कर जांच शुरू की थी.
CCTV फुटेज से मिला अपराधियों का सुराग
खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि घटना के समय तीन युवक बाइक से पेट्रोल पंप पहुंचे थे. उनकी गतिविधियां पेट्रोल पंप में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई थीं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की. CCTV फुटेज के विश्लेषण, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची. इसके बाद छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
तीन पिस्टल, एक कट्टा और आठ गोलियां बरामद
गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने तीन देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, आठ गोलियां और दो मैगजीन बरामद की हैं. इसके अलावा TVS अपाचे मोटरसाइकिल, दो हेलमेट और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. पुलिस ने घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े और जूते भी बरामद किए हैं. पुलिस इन सभी सामानों को मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य मान रही है.
धीरज उरांव समेत तीन गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने धीरज उरांव उर्फ रातम उर्फ रवि उरांव (23), सोनू महली (26) और राजेंद्र उरांव (26) को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी धीरज उरांव पूर्व में दो बार जेल जा चुका है. उसके खिलाफ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं.
इस मामले के त्वरित उद्भेदन के लिए एसपी ऋषभ गर्ग के निर्देश पर खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. इस टीम में खूंटी थाना प्रभारी बाबू वंशी साव, अनुसंधानकर्ता चमरा मिंज, पुलिस अवर निरीक्षक रोशन खलखो और अमरजीत सिंह समेत तकनीकी शाखा के पदाधिकारी, कर्मी और खूंटी थाना के सशस्त्र बल शामिल रहे.
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