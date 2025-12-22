लोन दिलाने के नाम पर ठगी गिरोह पर पुलिस का कसा शिकंजा, 6 लाख समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
लातेहार में फाइनेंस के नाम पर ठगी करने वाले तीन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मौके से 6 लाख रुपए बरामद किए.
Published : December 22, 2025 at 8:37 PM IST
लातेहार: जिले में लोगों को लोन दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी करने वाले एक फर्जी कंपनी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है. लातेहार जिले के बालूमाथ में फर्जी तरीके से संचालित फाइनेंस सॉल्यूशन सेंटर नामक संस्था में पुलिस ने छापामारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों के पास से आम लोगों से ठगे गए 6 लाख रुपए भी बरामद किए. गिरफ्तार लोगों में रामगढ़ के अब्दुल कुदुस और पीयूष कुमार अग्रवाल और लातेहार के बरियायू का अजय कुमार उरांव शामिल है. इस संस्था ने पिछले कुछ दिनों में बालूमाथ के 300 से अधिक लोगों से लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है.
दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरपा मोड़ के पास फाइनेंस सॉल्यूशन सेंटर नामक एक संस्था चलाई जा रही है. जहां लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट और विभिन्न सरकारी योजनाओं से लोन दिलाने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं. सूचना मिलने के बाद एसपी कुमार गौरव ने बालूमाथ डीएसपी विनोद रवानी और थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की टीम ने फाइनेंस सॉल्यूशन सेंटर में छापेमारी की. पूछताछ के क्रम में सेंटर में उपस्थित कर्मियों ने बताया कि उनकी संस्था पूरे झारखंड में चल रही है.
300 लोगों से 35 लाख रुपए की ठगी
जब पुलिस ने उनसे संस्था से संबंधित कागजात की मांग की तो सभी कर्मी डर गए. सभी ने कहा कि गौरव सिंह के कहने पर बालूमाथ में वे लोग काम करने आए हैं. पुलिस को जब उनकी बातों पर शक हुआ तो पुलिस केंद्र में उपस्थित तीनों कर्मियों को हिरासत में ले लिया और संस्था को सील कर पूरे मामले की छानबीन आरंभ की. छानबीन के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि यह संस्था पूरी तरह फर्जी है. लातेहार जिले के बालूमाथ में 300 से अधिक लोगों को इसने ठगा है और लगभग 35 लाख रुपए की ठगी की है. पुलिस ने तीनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
शातिर तरीके से चलाई जा रही थी संस्था
इस संबंध में प्रेसवार्ता करते हुए डीएसपी विनोद रवानी ने बताया कि उक्त संस्था को काफी शातिर तरीके से चलाया जा रहा था. उन्होंने बताया कि संस्था के कार्यालय से जो कागजात बरामद हुआ है. उनमें कई विदेशी कंपनियों के प्रमाण पत्र भी हैं. डीएसपी ने कहा कि इस संस्था का मूल काम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट अथवा लोन दिलाने के नाम पर पैसे की वसूली करना था. डीएसपी ने बताया कि तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. संस्था के अन्य ब्रांचों का भी पता लगाया जा रहा है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इस प्रकार के फर्जी संस्थाओं के चक्कर में ना पड़ें.
इनकी भूमिका रही महत्वपूर्ण
फर्जी संस्थान के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की गई छापेमारी में डीएसपी विनोद रवानी के अलावे इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर धीरज कुमार, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार आदि पदाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही.
