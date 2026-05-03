हजारीबाग में सबसे बड़ी बैंक डकैती का खुलासा, 1 किलो सोना और 20 लाख नगद के साथ तीन गिरफ्तार
हजारीबाग पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डकैती करने वाले तीन आरोपियों को एक किलो सोना और 20 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया है.
Published : May 3, 2026 at 4:10 PM IST
हजारीबाग: जिले के सबसे बड़े बैंक डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. 24 अप्रैल को बरही थाना अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र बरही शाखा से लगभग 4 किलो सोना और चार लाख 22 हजार रुपए का डकैती हुई थी. इस घटना का उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. सदर एसडीपीओ अमित आनंद और बरही एसडीपीओ अजीत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने टेक्निकल सेल और सीसीटीवी कैमरे की मदद से घटना का उद्भेदन किया है. हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने बताया कि घटना का उद्भेदन को लेकर बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के पुलिस से मदद ली गई.
सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी: एसपी
हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने जानकारी दिया कि इस घटना का उद्भेदन को लेकर दो टीम लगाई गई थी. सूचना संकलन करने के दौरान घटना के दिन और उसके पहले काले रंग के चार पहिए वाहन को रेकी करते हुए देखा गया. उक्त गाड़ी के पंजीयन नंबर की गाड़ी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला अंतर्गत पहुंचने की जानकारी मिली. छापेमारी दल द्वारा उत्तर प्रदेश के एसटीएफ से संपर्क स्थापित किया गया.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई अपराधियों की पहचान: एसपी
यूपी एसटीएफ के संयुक्त सहयोग से राजभर बस्ती सिंहपुर स्थित हरुआ रिंग रोड थाना सारनाथ से गुजरते वक्त कार घेर लिया गया. उक्त गाड़ी से तीन व्यक्ति से पूछताछ की गई. सीसीटीवी फुटेज से मिलान करने पर अपराधियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया. गाड़ी की तलाशी में लूटे गए लगभग एक किलो सोने का आभूषण और 20 लाख रुपया बरामद किया गया. वहीं घटना के उपयोग में लाया गया दो मोटरसाइकिल बिहार के गयाजी रेलवे स्टेशन के पार्किंग से बरामद की गई है.
कई राज्यों में हुई घटनाओं के अध्ययन के बाद मिली सफलता: एसपी
हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने यह भी जानकारी दिया कि घटना के उद्भेदन को लेकर टीम के द्वारा बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में इस तरह के घटना को अंजाम देने वाली घटना को लेकर अध्ययन किया गया. एफएसएल की टीम ने भी विभिन्न पहलुओं की जांच की और साक्ष्य संकलन किया गया. इसके बाद यह सफलता मिली है.
घटना में यूपी और बिहार के शामिल थे आरोपी
इस पूरे घटना में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला 39 वर्षीय पंकज कुमार उर्फ रौनक सिंह, बिहार के नवादा का रहने वाला 36 वर्षीय मोहम्मद अफजल और उत्तर प्रदेश के मऊ का रहने वाला 35 वर्षीय सौरभ कुमार यादव सोनू को गिरफ्तार किया गया है.
घटना से पहले सोशल मीडिया के जरिए आरोपियों ने बनाई थी योजना
हजारीबाग एसपी ने यह भी जानकारी दिया की घटना को अंजाम देने से पूर्व आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए सर्च किया था कि क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र गोल्ड लोन देती है. कुछ दिन पूर्व ओडिशा से 8 किलोग्राम की लूट बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हुई थी. इस आधार पर अपराधियों द्वारा किसी भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा से घटना अंजाम देने के लिए योजना बनाना शुरू किया.
चार महीना पहले आरोपियों ने शाखा को किया था टारगेट: एसपी
एसपी ने बताया कि अपराधियों ने चार से पांच महीना पूर्व आपस में व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हुए घटना को अंजाम देने के लिए बरही शाखा को टारगेट बनाया. दो महीने से बैंक की रेकी की गई. एसपी ने कहा कि आरोपियों के द्वारा पहले 17 अप्रैल को घटना अंजाम देने की योजना थी. लेकिन किसी कारणवश घटना को अंजाम नहीं दे पाए. फिर अपराधियों ने 24 अप्रैल को घटा को अंजाम दिया है.
अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इन अपराधियों ने पूरे देश भर में कई डकैती की घटना को अंजाम दे चुके हैं. जिन्हें कई राज्य की पुलिस तलाश कर रही थी. पूरे घटना को अंजाम देने में 7 लोगों की संलिप्त पाई गई है. चार से पांच लोग घटना को अंजाम देने के लिए उस वक्त सक्रिय थे. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
हजारीबाग पुलिस का मानना है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है. हजारीबाग पुलिस ने बेहतर काम करते हुए अंतरराज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. एसपी का यह भी कहना है कि इन्हें अब रिमांड पर लिया जाएगा. ताकि अन्य घटना का भी खुलासा हो सके. एसपी ने इस घटना में लगे सभी पुलिस पदाधिकारीयों को बधाई दिया और कहा इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा.
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