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हजारीबाग में सबसे बड़ी बैंक डकैती का खुलासा, 1 किलो सोना और 20 लाख नगद के साथ तीन गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ईटीवी भारत )