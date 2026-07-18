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अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, सरगना गिरफ्तार, पांच बाइक बरामद

दुमका: दुमका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. झारखंड और पश्चिम बंगाल में वाहन चोरी का रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है. सरगना मिथुन मंडल को गिरफ्तार करते हुए चोरी की पांच बाइक भी बरामद की गई है. दुमका एसडीपीओ दिलीप खलको ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है.

क्या है पूरा मामला

झारखंड के दुमका, जामताड़ा और धनबाद के साथ पश्चिम बंगाल के बीरभूम और मालदा जिलों में लगातार बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है. इसमें पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिला स्थित रामपुरहाट थाना क्षेत्र निवासी शातिर अपराधी मिथुन उर्फ बिशु मंडल को दुमका के शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पांच बाइक भी बरामद किए हैं. जो दुमका, जामताड़ा के नाला, धनबाद के सरायढेला और पश्चिम बंगाल के सिउड़ी से चोरी की गई थी.

जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

एसडीपीओ ने दी जानकारी

दुमका एसडीपीओ दिलीप खलको ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है. एसडीपीओ ने कहा कि दुमका के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाइक चोरी हो रही थी. मामले को गंभीरता से लेने के बाद एसपी ने भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कड़ी नगर रखने का निर्देश दिया था. दो दिन पूर्व 15 जुलाई को शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित लकड़ा टीम के साथ कुशपहाड़ी हटिया में निगरानी कर रहे थे.