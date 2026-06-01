ETV Bharat / state

फेसबुक पर दोस्ती, फिर चला अफेयर, तकरार हुई तो मार दी गोली, सोनीपत में आशिक अरेस्ट

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी नाबालिग प्रेमिका को दो गोली मारी थी. एक गोली प्रेमिका के पेट में लगी तो दूसरी गर्दन में जिसके बाद आरोपी अपनी नाबालिग प्रेमिका को मरा हुआ समझ कर मौके पर छोड़कर फरार हो गया था. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी.

प्रेमिका को गोली मारी थी : पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि बीती 10 मई को सोनीपत के गांव कमासपुर के पास आरोपी किराए की गाड़ी लेकर पहुंचा था और अपनी नाबालिग प्रेमिका को भी बिठाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के बीच हुई तकरार के बाद आरोपी ने अपनी प्रेमिका को दो गोलियां मारी थीं. गोली उसके गर्दन और पेट में लगी थी. वारदात के बाद आरोपी लड़की को मरा हुआ समझकर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और लड़की का इलाज भी जारी है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी आशिक को गिरफ्तार कर लिया है.

फेसबुक पर दोस्ती हुई थी : वहीं एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि आरोपी नवनीत की लड़की से करीब 1 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी. बाद में दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो गई, जिसके बाद नवनीत ने वारदात को अंजाम दिया था. गिरफ्तार आरोपी नवनीत पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था. उसे सोनीपत के सेक्टर-7 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में नवनीत ने फेसबुक पर हुई दोस्ती और तकरार की बात स्वीकार की है. बताया गया कि आरोपी हरियाणवी गाने बनाने का काम भी करता है. पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि मामले की आगे की जांच की जा सके.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App