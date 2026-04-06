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रांची में सनसनी! नाबालिग की हत्या कर एंबुलेंस से गयाजी ले जाकर किया दाह संस्कार, पिता-पुत्र गिरफ्तार

रांची में नाबालिग लड़की की हत्या करने वाले पिता और पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

MURDEROUS FATHER AND SON ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 5:26 PM IST

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रांचीः झारखंड की राजधानी रांची से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां लोक-लाज के नाम पर एक नाबालिग लड़की की हत्या कर शव को एंबुलेंस से बिहार ले जाकर दाह संस्कार कर देने का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है.

प्राथमिकी के बाद जांच हुई थी शुरू

दरअसल, रातू थाना क्षेत्र के झखराटांड़ गांव में 2 अप्रैल की रात एक लड़की के लापता होने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया था. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और शुरू में केस दर्ज किया गया. बाद में नाबालिग के गायब होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी गई.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर (Etv Bharat)

पुलिस की विशेष टीम ने किया खुलासा

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया. जांच के दौरान पुलिस को तकनीकी साक्ष्य और टोल प्लाजा के फुटेज से अहम सुराग मिले. पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि घर में रह रही नाबालिग लड़की की हत्या खुद सुबोध पाठक और उसके पुत्र राहुल पाठक ने की है.

पुलिस ने एंबुलेंस को किया जब्त

रांची ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि हत्या के बाद शव को एंबुलेंस से बिहार के गयाजी ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया. पुलिस ने संबंधित एंबुलेंस को जब्त कर लिया है.

आरोपी भेजे गए न्यायिक हिरासत में

जांच में यह भी सामने आया कि लड़की का संपर्क इंस्टाग्राम के जरिए परिवार के एक रिश्तेदार से था, जिसे लेकर परिवार में नाराजगी थी. इसी कथित ‘इज्जत’ के कारण हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है. थाना प्रभारी आदिकांत महतो के नेतृत्व में विशेष टीम ने इस मामले का खुलासा किया.

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