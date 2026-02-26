ETV Bharat / state

रेहड़ी वाले को धर्म पूछकर धमकाने का मामला, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने चालान करके दी सख्त चेतावनी

हरिद्वार: शहर के कनखल क्षेत्र में रेहड़ी वाले को धमका कर वीडियो वायरल करने वाले शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है. बुधवार को कनखल क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें चंचल भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति खुद को हिंदूवादी कार्यकर्ता बताते हुए एक रेहड़ी वाले से उसका धर्म पूछ रहा था. कनखल को धर्म विशेष के लोगों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र होने की बात कहते हुए इस क्षेत्र में ना आने की धमकी दे रहा था.

समुदाय विशेष के रेहड़ी वाले को धमकाने का मामला: इसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता ने खुद ही वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इसके बाद रेहड़ी वाले के पक्ष में कई लोगों ने कनखल पुलिस को शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की. उधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और देर रात चंचल को गिरफ्तार कर हवालात में बंद किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे कोर्ट में पेश कर दिया है. साथ ही पुलिस ने माहौल खराब करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी भी दी है.

पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया: सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी के मुताबिक-